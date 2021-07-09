Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию

Москва, 9 июля. Блогер Катя Жужа поделилась с поклонниками переживаниями из-за того, что ее годовалый сын попал в больницу. Малышу делали операцию.

Звездная пара дежурила в больнице, где должны были оперировать их ребенка. Блогер призналась, что никогда в жизни так не переживала.

«Вы не представляете, сколько слез мы пролили. Артем еще держится и меня поддерживает. У Максика с рождения не заживал пупок. На этом месте появился красный шарик, который стал кровить», — написала на своей странице в Instagram Катя Жужа.

Девушка в подробностях рассказала о проблеме ребенка. Врачи заверяли, что все заживет само, но в итоге у малыша образовался свищ. Блогер вместе с сыном попали к хорошему хирургу, который правильно поставил диагноз и провел операцию.

Нахождение в больнице, по словам Жужи, было невыносимым: постоянные крики и плач детей, просящих о помощи. Но в итоге операция прошла успешно, и знаменитость вместе с ребенком собираются домой.

Катя Жужа — мать двоих детей. Дочь появилась у нее в возрасте 20 лет от бизнесмена, который до сих пор выполняет любую прихоть как блогера, так и ребенка. Сын родился от Артема Маркелова, гонщика «Формулы-1». Супруги ждут рождения еще одного ребенка.