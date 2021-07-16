Ситуация в Афганистане становится проверкой на прочность для ОДКБ

На фоне стремительного вывода войск НАТО и их союзников из Афганистана ситуация в республике продолжает стремительно ухудшаться — кризис грозит выйти далеко за ее границы. В связи с этим 7 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сделал заявление о готовности задействовать все возможности военной базы в Таджикистане для защиты союзников, которое выглядит скорее как предложение официальному Душанбе. Однако реалии не столь однозначны, и происходящее больше напоминает спланированную западными партнерами акцию по продвижению собственных геополитических интересов, в основе которых лежат деньги.

С чего все началось

Первоначально договоренность о выводе иностранных контингентов из Афганистана была заключена еще 29 февраля 2020 года в Катаре. Тогда администрация бывшего президента США Дональда Трампа подписала-таки соглашение с радикальным движением «Талибан»1 (запрещено в РФ), пообещав вывести войска в течение 14 месяцев.

Однако власть в Вашингтоне поменялась, и новая администрация Джо Байдена попыталась заключить соглашение на новых условиях с включением в процесс Турции. Именно в этих целях и была организована конференция в Стамбуле, которую изначально планировалось провести в течение апреля 2021 года. Однако «Талибан» в последний момент отказался от участия в ней до тех пор, пока последние иностранные военные не покинут афганскую территорию. Впоследствии талибы дали согласие, но обозначили нежелание отправлять делегацию высокого уровня и решать важные вопросы в повестке, что было неприемлемо уже для организаторов мероприятия.

Скорее всего, данные события и послужили толчком к выводу контингента стран НАТО, которое началось 1 мая. Практически одновременно «Талибан», посчитав соглашение нарушенным (ведь к этому времени вывод уже должен был быть завершен), перешел к активным действиям по всей территории Афганистана.

Федеральное агентство новостей /

Результатом стал захват практически всего севера и северо-востока страны, а интернет заполонили видео со сдающимися афганскими солдатами и захваченным вооружением. При этом уже к 7 июля талибам удалось занять целиком первую провинцию — Бадгис на границе с Туркменистаном.

#Taliban stormed today at Qala-e-Naw, provincial capital of Badghis, before a pushback by special Afghan forces and air strikes. Afghanistan army is stronger and more equipped, but the question is its morale. Would it survive another attrition war, now without foreign help? pic.twitter.com/6lmQCChtAB — Guy Elster (@guyelster) July 7, 2021

Мало того, что административный центр провинции был взят без боя — правительственные войска заранее эвакуировались вместе с административными работниками и заключенными местной тюрьмы — в плен к боевикам сдалась группа военнослужащих афганских вооруженных сил. Среди них были и бойцы едва ли не единственного боеспособного соединения — Корпуса коммандос.

Рывок боевиков «Талибана» на границу с Китаем и странами Средней Азии неслучаен и скорее всего связан не только с попыткой взять под контроль имеющиеся транспортные потоки, но и желанием получить рычаг давления в переговорном процессе.

Это в свою очередь дало толчок правительственным силам Афганистана, которые начали готовить наступательные действия в северных районах. Более того, президент страны Ашраф Гани заявил, что у правительства есть четкий план по защите страны, и обвинил «Талибан» и Пакистан в кровопролитии, чем фактически связал их воедино.

General Mir Asadullah Kohistani, the new Commander of the Bagram Airfield says, '#Afghanistan is getting ready for offensive against #Taliban'.https://t.co/EDBHJG1RjS — Zee News English (@ZeeNewsEnglish) July 6, 2021

На этом фоне иностранный контингент НАТО продолжает покидать Афганистан, зачастую даже не предупреждая официальный Кабул и оставляя часть снаряжения и имущества. Такая тактика позволяет идти с опережением: уже через два месяца после начала отвода войск США вывели свои подразделения на 90%. Такими темпами контингенты западной коалиции могут покинуть страну уже до конца июля, что на 2,5 месяца раньше планируемого срока — 11 сентября.

#BREAKING US military says it has completed more than 90 percent of the withdrawal from #Afghanistan — Guy Elster (@guyelster) July 6, 2021

Турция и ее дружба с Пакистаном

Однако из Афганистана уходить собираются не все иностранные военные. Турция оставляет свой контингент в Кабуле под предлогом охраны местного международного аэропорта.

Предварительная договоренность была достигнута в ходе встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена на полях саммита НАТО 14 июня. Сейчас переговоры по данному вопросу продолжаются. Судя по всему, Анкара не торопится, пытаясь выторговать для себя лучшие условия.

На этом фоне активизировались контакты между Турцией и странами Средней Азии. Способствует этому успех в продвижении «Талибана», что толкает приграничные с Афганистаном страны к поиску поддержки на стороне. Показательны здесь активизировавшиеся контакты между недавно конфликтовавшими Кыргызстаном и Таджикистаном. Апофеозом этого стало подписание протокола о стыке границ 4 июля, что сдвинуло соглашение о демаркации с мертвой точки.

Правительственные делегации Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана во время переговоров в Фергане подписали протокол о месторасположении точки стыка государственных границ трех стран, сообщает пресс-служба кабинета министров КР в субботу.#Кыргызстан #Узбекистан #Таджикистан pic.twitter.com/7pfry6kKxc — egazet (@egazet_) July 4, 2021

Анкара с мая активно ищет подходы к странам Средней Азии, используя для этого обострение на таджикско-кыргызской границе.

В июне эти страны посетил министр обороны Турции Хулуси Акар, который обсудил с местными чиновниками вопросы подготовки ВС Таджикистана и Кыргызстана, а также наращивание двустороннего военно-технического сотрудничества. Фактически министр предложил целый комплекс решений, уже апробированный в Нагорном Карабахе, Сирии, Ливии турецкой стороной.

Если посмотреть на дружественные Турции народы, то вырисовывается картинка продвигаемых ей логистических маршрутов из Азии в Европу.

Федеральное агентство новостей /

Реализовывать свои амбиции Анкара может при благосклонном внимании как Великобритании, так и Китая, развивающего концепцию «Один пояс — один путь».

Федеральное агентство новостей /

В пользу последнего говорит высказывание посла Китая в Азербайджане о том, что открытие сообщения через Сюникскую область Армении внесет вклад в китайский логистический проект.

Посол Китая: Зангезурский коридор внесет вклад в транспортный проект «Один пояс, один путь»https://t.co/OehHswQmBB pic.twitter.com/AuL0ioNyU0 — Москва-Баку (@Moscow_Baku_) July 1, 2021

Неудивительно, что одновременно активизировался и Пакистан, исторически связанный с «Талибаном» и также являющейся дружественной Турции страной.

د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پرون د چنګاښ پر ۱۳ د ایران له ولسمشر ابراهیم رییسي سره د ټیلیفون پر لیکه په افغانستان کې د خرابیدونکي وضعیت په اړه خبرې کړي او ویلي یې دي، چې وروستي پرمختګونه به د پاکستان او ایران لپاره جدي پایلې ولري.#ArianaNews #Afghanistan #Pakistan #Iran pic.twitter.com/Fk5trJlcGi — Ariana News (@ArianaNews_) July 5, 2021

Исламабад вовлечен в транспортные проекты региона:

с 2015 года Пекин активно развивает Китайско-пакистанский экономический коридор;

Федеральное агентство новостей /

к 2019-му построено шоссе, связывающее Китай и пакистанский порт Гвадар;

Достроена дорога Китай-Пакистан , 3000-километровая магистраль связала китайский Кашгар с пакистанским портом Гвадар, принеся огромные коммуникационные и экономические возможности для обеих стран.. Я думаю тот кто хоть раз крутил глобус понимает , что это означает . pic.twitter.com/A9LIqHMl5s — ✯???????????? ????????????✯ ???????????????????????? ????????????????????☭ (@Kim_Chen_Un) March 19, 2019

с 2018 года запущено строительство газопровода «Туркменистан —Афганистан — Пакистан — Индия». Кроме того, Туркменистан явно не без поддержки Пакистана получил одобрение «Талибана» на строительство этого маршрута;

Талибан поддержал проект газопровода ТАПИ.

Чтобы ускорить реализацию проекта строительства магистрального газопровода (МГП) Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) власти Туркменистана решили заручится публичной поддержкой движения Талибан. https://t.co/ugOV35ASLD — Vadim Golts (@redhot4ili) February 9, 2021

5 февраля согласовано строительство железной дороги Пакистан — Афганистан — Узбекистан. Несомненно, данный проект станет ответвлением от китайско-пакистанского экономического коридора.

Более того, Пекин называют «кошельком Пакистана», с которым его также связывают дружеские и экономические узы и через который он и намерен вкладываться в инфраструктуру Афганистана.

We can vouch that China will fund the rebuilding of Afghanistan through the Taliban via Pakistan,” the official said. “China is Pakistan’s wallet.”https://t.co/4JvEXZrIBt — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) July 6, 2021

Деятельность Ирана

Постепенно втягивается в урегулирование конфликта и Иран, чье правительство первое время заявляло о недопустимости прихода к власти в Афганистане движения «Талибан».

В апреле глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил:

«Возвращение Афганистана в 1990-е годы не допустимо. Мы знаем, что план талибов направлен на восстановление Исламского эмирата. Однако этот план непрактичен, так как единого мнения относительно этой идеи нет. Иран и страны региона не позволят Афганистану вернуться в 90-е».

В дальнейшем Иран начал развертывать группировку на границе с Афганистаном. Однако через два дня после проведенных переговоров с премьер-министром Пакистана Имран Ханом в Тегеране прошли межафганские переговоры, где иранский министр иностранных дел был уже не так категоричен.

Это может говорить о том, что беседа с пакистанским премьером прошла не зря и Иран согласился на сделку, пытаясь также усадить стороны за стол переговоров.

Тегеран тоже связан инфраструктурными проектами с Афганистаном. В конце 2020 года была открыта железная дорога, соединившая две страны и играющая весомую роль в китайском логистическом проекте.

Хаф-Герат теміржол желісінің ашылуы – Иран мен Ауғанстан әріптестігінің жарқын үлгісі.https://t.co/U9SgwLhvtO pic.twitter.com/73ZgAmQB1z — Parstodaykazak (@parstodaykazak) December 10, 2020

Особенно интересно эта ситуация выглядит на фоне возможного снятия санкций с Ирана, а также развития Транскаспийского маршрута и предполагаемого разблокирования логистики в Закавказье. Все это открывает возможности для возрождения «Великого Шелкового пути» из Китая, однако немного южнее Российской Федерации.

Способствует этому активное сужение логистического «горлышка» из России в Европу — создание пояса из недружественных стран в лице Украины и стран Прибалтики, а теперь еще и ответные шаги Белоруссии, которая сама планирует запретить транзит товаров через свою территорию в ответ на санкции со стороны ЕС.

Основные угрозы и контрмеры России

Если экономические потери от диверсификации глобальных логистических маршрутов проявятся в долгосрочной перспективе и могут быть нивелированы развитием торговых и дружественных отношений с европейскими странами, а также постепенной сменой их антироссийской риторики, то проблема терроризма остро встанет уже в ближайшее время.

Ведь победоносное шествие движения «Талибана» показывает пример успеха народам Средней Азии, среди жителей которой имеются приверженцы идей радикального ислама. В таком случае будет достаточна лишь спичка, чтобы они посчитали действующее правительство предавшим национальные интересы и взялись за оружие.

В Узбекистане наиболее уязвимый для радикализма регион - Ферганская долина: города Андижан, Наманган, Коканд, Фергана. Там сосредоточено наиболее ощутимое религиозное и национальное мракобесие. Только тронь это желе - и начнется такое — bonza (@istab0n) July 6, 2021

Само движение «Талибан» неоднородно и не дает гарантий, что отдельные его группы не попытаются проникнуть через границу в сопредельные страны. На этом фоне текущее противостояние правительственных сил с боевиками в Афганистане создает благоприятную почву для появления новой, еще более радикальной группировки (конечно, не без помощи третьих сил), целью которой может стать создание халифата на всей территории Средней Азии.

Несомненно, такое развитие ситуации требует и немедленных действий со стороны РФ — как по линии двусторонних отношений, так и через межгосударственные структуры, коими являются СНГ и ОДКБ. В этом ключе весьма правильное заявление сделал глава МИД РФ Лавров, который 7 июля обозначил готовность задействовать для помощи союзникам по ОДКБ все возможности размещенной в Таджикистане российской военной базы, по сути представляющей из себя целую дивизию.

На это практически сразу отреагировал Таджикистан, который обратился в ОДКБ с просьбой оказать помощь в охране границы с Афганистаном.

Таджикистан призывает союзников по ОДКБ помочь справиться с вызовами из Афганистанаhttps://t.co/D5Hn2HDq4U — Sputnik Кыргызстан (@SputnikNewsKGZ) July 7, 2021

Теперь самое время перейти от слов к делу, а ОДКБ — показать, что организация способна функционировать по своему прямому назначению. При этом основная тяжесть в ее «раскачивании» ляжет на плечи РФ.

Кроме того, именно сейчас и будет проведена проверка работоспособности ОДКБ, по результатам которой она либо продолжит существовать уже в лучшем качестве, либо распадется за ненадобностью. Образовавшуюся пустоту с удовольствием заполнят как Турция, так и США. Для последних Средняя Азия станет неплохим плацдармом в набирающем обороты противодействии Китаю.

Кроме того, для эффективного купирования угрозы необходимо укреплять границы и улучшать двустороннее взаимодействие с Узбекистаном и Туркменистаном, которые также подвержены распространению радикальных идей. Более того, по некоторым данным, граница Туркменистана с Афганистаном находится в более плачевном состоянии, чем таджикская.

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1 Организация запрещена на территории РФ.