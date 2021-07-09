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Стали известны подробности пожара в психиатрической клинике в Москве

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:24
Происшествия
Стали известны подробности пожара в психиатрической клинике в Москве
Агентство городских новостей Москва

Москва, 9 июля. Федеральное агентство новостей (ФАН) публикует подробности возгорания в клинике «Спасение» на улице Габричевского в столичном районе Покровское-Стрешнево.

Огонь охватил мебель на втором этаже медицинского учреждения. Площадь пожара оценивалась в пять квадратных метров. Речь идет о частной психиатрической клинике «Спасение», расположенной на северо-западе Москвы.

«В поликлинике на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание», — отметил источник в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что из окна поликлиники виден черный густой дым. Однако позже такая информация не подтвердилась.

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