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Принц Гарри разочаровался в королевской семье еще до встречи с Меган Маркл
Шоу-бизнес
Принц Гарри разочаровался в королевской семье еще до встречи с Меган Маркл
wikipedia.org  /  E. J. Hersom / CC BY 2.0

Лондон, 9 июля. Принц Гарри пытался внести изменения в жизнь королевской семьи еще до встречи с будущей женой Меган Маркл. И наследник исчерпал лимит доверия родственников.

Эксперт по королевской семье Камилла Томини уверена, что у принца Гарри проблемы в общении с королевской семьей появились задолго до его знакомства с Меган Маркл. Он всегда стремился изменить принятые в королевской семье порядки, но ничего не получалось. Более того, он разочаровывался в «своей второстепенной роли», особенно после того, как дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон «подтолкнули его вниз по иерархии престолонаследников».

В документальном фильме «Гарри и Уильям: что пошло не так» эксперт отметила, что Гарри бунтовал и спрашивал, почему он должен следовать продиктованным в семье правилам.

Королевский биограф Колин Кэмпбелл в свою очередь указала, что супруги — герцоги Сассекские — исчерпали лимит терпения королевы Великобритании Елизаветы II.

«Гарри знает, что королева — очень терпимый человек, и он с женой пользовался этой терпимостью в надежде, что им все сойдет с рук. Но, как мы видим, эти времена заканчиваются», — цитирует ее Daily Star.

Последние годы отношения в королевской семье весьма напряженные, особенно между проживающими в Великобритании родственниками и принцем Гарри с Меган Маркл. Супруги были в гостях у телеведущей Опры Уинфри и сделали ряд громких заявлений, чем сильно расстроили королевскую семью.

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королевская семья меган маркл гарри
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