В Москве уход ВС США из Афганистана назвали сигналом сирийским курдам

Москва, 9 июля. Американский вооруженный контингент может покинуть территорию Сирии вслед за Афганистаном, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

По его словам, такой сценарий вполне вероятен. В этой связи Лаврентьев не исключил, что уход ВС США из Афганистана может послужить сигналом курдским формированиям, которые долгое время пользовались покровительством Вашингтона.

"Как раз их уход мог бы простимулировать развитие диалога между "Силами демократической Сирии" и непосредственно центральными властями Дамаска для нахождения каких-то компромиссных развязок", — отметил Лаврентьев.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американский вооруженный контингент покинет Афганистан до конца августа. В то же время Вашингтон сохранит дипломатическое присутствие в Кабуле.