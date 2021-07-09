Заявления Украины по «Северному потоку — 2» потеряли связь с реальностью

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что «Северный поток — 2» никогда не будет достроен. Такое заявление он сделал на проходящей в Вильнюсе международной конференции по реформам Украины. Показательно, что слова Шмыгаля прозвучали в тот момент, когда до завершения постройки газопровода оставалось менее 45 км.

Почему Украина столь неадекватно воспринимает сложившуюся газовую реальность? И как в действительности влияют заявления из уст политиков этой страны на газовые расклады в Европе? Об этом — в материале ФАН.

facebook.com / Денис Шмигаль

Какие ваши основания?

«Слышны утверждения, что проект «Северный поток — 2» будет завершен. По моему мнению, оснований для таких утверждений нет», — именно такими словами Шмыгаль выразил свое мнение о текущем состоянии дел вокруг нового российского газопровода.

Это очень напомнило многомесячный «сеанс самовнушения», который устроила себе Украина из-за строительства Крымского моста. Когда огромное количество людей на «незалежной», от политиков до блогеров, свято верили, что Россия не сможет соединить Тамань с Крымом.

Тем не менее в дальнейшей части своей речи премьер-министр Украины призвал Литву «присоединиться к нашим усилиям по противодействию «СП-2» (но зачем, если его не достроят?! — Прим. ФАН)», подчеркнув, что «очень многое зависит от наших партнеров в ЕС». После чего Шмыгаль стал повторять уже приевшиеся тезисы о неэкономическом характере проекта, о потере Украиной значительных объемов российского газового транзита, об угрозе европейской энергетической безопасности и о росте влияния России в Европе.

Похожие заявления прозвучали и из уст главы украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко. По его словам, Евросоюз должен, без малого, гарантировать сохранение транзита газа через территорию Украины — и только тогда Киев разрешит (!) запуск «СП-2». Причем Витренко, по сути, подверг сомнению даже действующий контракт Украины с «Газпромом», предложив немецким компаниям уже сегодня покупать газ на российско-украинской границе.

Такие заявления представителей Украины выглядят вдвойне странно, учитывая состояние дел на стройке газопровода. По состоянию на 8 июля, одна из веток газопровода уже полностью уложена, а до завершения укладки второй ветки остается менее 45 км. Таким образом, исходя из текущей скорости укладки трубы, физическая достройка газопровода может завершиться уже в августе.

При этом заявления Шмыгаля о «неэкономическом характере» газопровода «СП-2» — сознательная ложь. Дело в том, что сам по себе маршрут через Украину — это наследие холодной войны, и экономически невыгоден как раз он!

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

Украинский крюк

Во время постройки украинского маршрута в начале 1970-х годов между двумя немецкими государствами, ФРГ и ГДР, существовало еще большее количество противоречий, чем между США и СССР. Каждая из стран считала себя настоящей Германией, что очень затрудняло сотрудничество между ними.

При этом кратчайшая трасса газопровода из СССР в ФРГ, которая диктуется шарообразной формой Земли, проходила как раз через территорию ГДР — или же по Балтийскому морю, где сегодня проложены газопроводы «СП-1» и «СП-2». Впрочем, морские газопроводы тогда еще были делом будущего, а вот газопровод через ГДР оказался именно вопросом политики.

Требованием ФРГ стало включение Западного Берлина в газовые контракты, однако против этого возражал уже СССР, который крайне болезненно воспринимал существование неподконтрольного западного анклава внутри территории своего немецкого союзника.

В результате в то время был найден взаимный «неэкономический» компромисс: газопроводы из СССР в Западную Европу были проложены через Украину, Чехословакию и Венгрию — то есть по более протяженным маршрутам, а Бонн снял с повестки переговоров вопрос Западного Берлина. Маршрут же через Белоруссию, Польшу и Восточную Германию был использован только в 1990-е годы, во время прокладки нового газопровода «Ямал—Европа».

Поэтому сегодня, когда Украина громогласно заявляет о том, что «осуществляет транзит по европейским расценкам», она скромно умалчивает, что прокачка через ее территорию — это от 500 до 1000 километров дополнительного «крюка» для российского газа по пути в Европу. Это особенно чувствительно для таких государств, как Германия, Дания, Франция и стран Бенилюкса, которые — неожиданно, но закономерно! — и выступают главными защитниками «СП-2» в Европе.

Global Look Press / Fabian Sommer/dpa

«Зеленые» начинают и… проигрывают

На кого же надеется премьер-министр Украины, призывая «европейских партнеров» оказать давление на Россию в вопросе «Северного потока — 2»? Большого секрета здесь нет — это кандидат на пост немецкого канцлера, лидер партии «зеленых» Анналена Бербок, которую называли фаворитом избирательной гонки еще каких-то пару месяцев назад.

Позиция Бербок касательно «СП-2» предельно понятна. Она считает газопровод подрывающим энергетический суверенитет Европы, опасным для Украины и не вписывающимся в ее собственную модную «зеленую» повестку.

Более того, она пытается распространить свою политическую позицию на всю Европу, заявляя, что если Евросоюз хочет добиться климатической нейтральности, то добыча природного газа в России — это неправильный путь. Отсюда следует ее требование прекратить постройку СП-2, а если не получится — то всячески ограничить его использование для транспортировки природного газа.

Однако дела у «зеленых» в преддверии выборов в ФРГ идут хуже некуда. Еще в мае их рейтинг действительно зашкаливал — они набирали 28% голосов избирателей против 26% у партии уходящей в отставку Ангелы Меркель. И продолжай «зеленая» Бербок заниматься обычной экологической демагогией, возможно, ей хватило бы запаса для первого места в гонке, с которого было бы легко формировать коалиционное правительство.

Однако Бербок решила прославиться — и выпустила книгу под громким заголовком «Сейчас: как мы обновляем свою страну». Прочитав эту «программную» работу, эксперты с удивлением и ужасом обнаружили, что содержание книжки является практически открытым плагиатом. Лидер «зеленых» ничтоже сумняшеся надергала идей из работ других политиков и ученых, «забыв» упомянуть, что это прямые цитаты.

Вторая часть скандала касалась прошлого Бербок: она написала, что работала в такой известной организации, как «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов». Однако это оказалась ложью, что и вовсе подорвало доверие к лидеру «зеленых».

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Наконец, коррупция, в которой «зеленые» во многом оправданно обвиняли партию Меркель, не обошла стороной их самих — причем в центре скандала оказалась сама Бербок: ее уличили в получении незадекларированных доходов.

В результате на сегодняшний день рейтинг немецких «зеленых» и Бербок упал до 19%, что ставит их в лучшем случае в положение младших партнеров в правящей коалиции — а то и вовсе отправляет в оппозицию, где они никак не смогут влиять на запуск «СП-2».

Получается, что заявления Шмыгаля при таком раскладе напоминают знаменитую фразу Остапа Бендера «Заграница нам поможет. Остановка за общественным мнением. Полная тайна организации», адресованную членам «Союза меча и орала». Осталось лишь понять, кого же Украина хочет развести на «взносы» для очередного раунда борьбы с Россией.