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МИД России подтвердил готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном по Ливии
Весь мир
МИД России подтвердил готовность Москвы к диалогу с Вашингтоном по Ливии
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 9 июля. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил, что Россия готова к диалогу и координации шагов по Ливии с США и другими заинтересованными сторонами. Однако Вашингтон так и не ответил не предложение внешнеполитического ведомства запустить российско-американские консультации по урегулированию ситуации в североафриканской стране.

«Мы открыты к диалогу по Ливии со всеми заинтересованными сторонами, включая, разумеется, и США», — сказал Вершинин РИА Новости.

По его словам, еще в декабре 2019 года глава МИД РФ Сергей Лавров предложил американскому госсеку (госсекретарю) Майку Помпео запустить консультации между Москвой и Вашингтоном по всему спектру вопросов содействия инклюзивному межливийскому политическому урегулированию.

«Реакцию на эту инициативу мы, к сожалению, так и не получили», — добавил Вершинин.

При этом взаимодействие между РФ и США по североафриканской стране есть. Так, в ноябре 2020 года в Москве состоялись консультации при участии американского спецпредставителя по Ливии и посла в Триполи Ричарда Норланда.

«На полях Берлинской конференции я провел с ним полезную сверку часов. Еще раз повторю: мы готовы к координации шагов на ливийском направлении с Вашингтоном и другими влиятельными игроками. Уверен, что это было бы полезно для продвижения к долгосрочному урегулированию в Ливии при ведущей роли ООН», — завершил Вершинин.

В начале февраля 2021 года в ходе заседания Форума политического диалога в Женеве избрали переходную исполнительную власть Ливии, которая готовит североафриканскую страну ко всеобщим выборам, назначенным на 24 декабря. Премьер-министром Правительства национального единства назначили Абд аль-Хамида Дабибу.

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