Армения и Россия разработают новую программу экономического сотрудничества

Москва, 9 июля. Министерство экономического развития России предложило выработать совместный план сотрудничества с Арменией.

Москва и Ереван нуждаются в новом плане, поскольку предыдущая программа действовала до 2020 года. Для этого предполагается наладить работу межправительственной комиссии, которая бы занималась вопросами экономического взаимодействия.

«Мы считаем, что количество должно переходить в качество. Мы должны вместе отвечать новым вызовам и ускорить процедуру принятия решений, развивать интеграцию, двигаясь к реальному экономическому союзу», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Российская Федерация является самым крупным партнером Армении по торговому обороту, на долю РФ приходится порядка 30% внешних торговых связей. Сотрудничество налаживается по мере интеграции Армении в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Эксперты даже допускали возможность создания единого государства России и Армении.