Уменьшайте порции: как призывы к экономии в Турции уничтожают авторитет Эрдогана

В конце июня был обнародован новый указ турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, согласно которому всем правительственным учреждениям необходимо начать жесткую кампанию по экономии. При этом два ведомства все же были освобождены от рестрикций: управление по административным вопросам президента Турции и генеральный секретариат парламента. Это означает, что финансовые ограничения не распространятся на обслуживание Президентского дворца.

Новое постановление главы государства прозвучало в один день с призывом первой леди ограничить рацион питания для борьбы с неравномерным распределением продовольствия в мире. На фоне падения уровня жизни гражданами Турции это было воспринято как личное оскорбление — многие из них и так ежедневно сталкиваются с проблемой недоедания.

Международная редакция ФАН разбиралась, насколько заявления об экономности и бережливости совпадают с образом жизни руководства республики и влияют ли участившиеся скандалы на мнение потенциальных избирателей.

Новый пакет экономии

В последний день июня в правительственном вестнике Resmi Gazete был опубликован указ президента Турции, нацеленный на жесткие меры экономии в правительственных учреждениях. За последние 19 лет это уже шестой пакет, призывающий работников госучреждений к бережливости. Предыдущие аналогичные документы были изданы в 2003, 2006, 2007, 2017 и 2018 годах.

Последний циркуляр, состоящий из 7 страниц, распространяется на государственные организации и учреждения, а также на местную администрацию, муниципалитеты и связанные с ними органы. Во вступительной части указа заявлена цель мероприятий — экономия расходов госучреждений, сокращение бюрократических операций и эффективное, экономичное и продуктивное использование бюджетных ресурсов.

• Hiçbir surette hizmet binası, lojman, dinlenme tesisi için arsa, arazi satın alınmayacak

• Acil ve zorunla haller dışında yeni taşıt alınmayacak

• Cep telefonu görüşme ücreti limitlerine düzenleme



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'tasarruf tedbirleri' genelgesi pic.twitter.com/AZmrZvE4mK — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) June 30, 2021

Документ, состоящий из множества подглав, детально описывает новые меры экономии. Основные из них сводятся к следующим:

Как в самой Турции, так и за рубежом государственные учреждения не смогут покупать и экспроприировать землю для служебных зданий, жилых помещений, социальных объектов. Они также не смогут арендовать новые объекты и начинать строительство;

Запрещается покупка новых транспортных средств за исключением чрезвычайных случаев;

Число транспортных средств должно быть снижено к 2023 году в общей сложности на 20% по сравнению с 2020 годом;

Высокопоставленные чиновники, мэры, руководители муниципалитетов смогут пользоваться служебными автомобилями, имеющимися в арсенале учреждений, только для утренних и вечерних поездок между их резиденцией и местом службы;

Существенное внимание будет уделяться тому, чтобы все виды деятельности государственных учреждений и организаций (обучение, конференции, семинары, семинары, симпозиумы, встречи, организации и т.д.) проводились в онлайн-формате;

Ежедневная закупка газет будет запрещена для всех госучреждений за исключением отделов по мониторингу СМИ и библиотечно-архивных центров. Отныне не будет никаких подписок на продукцию, не связанную со сферой деятельности учреждения;

Отчеты, книги, журналы, брошюры, знакомящие с работой учреждения, будут издаваться только в электронном варианте;

За исключением международных встреч и национальных праздников отныне не будут проводиться экскурсии, шведские столы с коктейлями, торжественные ужины и похожие мероприятия, а гостям не будут вручаться презенты;

Объявления и реклама учреждений не будут размещаться в СМИ за исключением тех случаев, когда средства на рекламу расходуются в соответствии с юридическими требованиями;

Использование бумаги будет сведено к минимуму. Документы, которые должны иметься в печатном виде, будут распечатаны в минимальном количестве.

Учитывая упадок в экономике Турции, «бережливые» инициативы кажутся разумными и справедливыми, если бы не уточнение к циркуляру — он не распространяется на управление по административным вопросам президента республики и генеральный секретариат Великого национального собрания Турции (ВНСТ). Народ охарактеризовал происходящее простыми словами — Эрдоган освободил от мер экономии свой дворец, за обеспечение которого отвечает как раз первая структура.

Управление по административным вопросам президента было сформировано в 2018 году (после преобразования страны в президентскую республику) и состоит из пяти ответвлений. Примечательно, что возглавляет ведомство Метин Кыратлы. Его имя уже упоминалось в наших материалах, посвященных разоблачениям беглого мафиози Седата Пекера. По словам криминального авторитета, все сделки между турецким истеблишментом и террористами в Сирии, касающиеся торговли оружием и сырой нефтью, получали одобрение лично со стороны Кыратлы.

Кроме того, политика уличали в получении заработной платы сразу из трех ведомств: управления по административным вопросам президента, Стамбульской фондовой биржи и совета высшего образования. Ежемесячно он получает около 84,7 тысяч лир (более 725 тысяч рублей).

CHP’li vekil hesapladı! Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı’nın maaşı dudak uçuklattıhttps://t.co/iYwIxr5TFb — Sözcü (@gazetesozcu) April 7, 2021

В ноябре 2020 года вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в 2019 году общие расходы на управление по административным вопросам президента и его офисов составили 3,92 миллиарда лир (более 33,5 миллиарда рублей). Согласно заявлению Октая, этот бюджет был увеличен на 28% в 2021 году до 4,39 миллиарда лир (более 37,6 миллиарда рублей). В широком смысле эти суммы уходят на нужды президента страны и его приближенных.

Fuat Oktay: Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ile Ofislerinin 2019 yılı kesin hesabına göre harcaması 3 milyar 920 milyon liradır.https://t.co/BNFHjASyV1 pic.twitter.com/6Wsc4adhT7 — BBC News Türkçe (@bbcturkce) November 27, 2020

Отказ от роскоши? Не слышали

Подобные преференции для Президентского дворца в ущерб простым чиновникам разозлили оппозиционных политиков и общественников Турции. Они возмутились, что именно ведомство, отвечающее за благополучие главы государства, не будет подчиняться новым требованиям экономии.

По мнению председателя «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаля Кылычдароглу, результатом такой политики двойных стандартов стало строительство роскошного Летнего дворца Эрдогана в Мармарисе. Фотографии резиденции хранились в секрете от общественности до тех пор, пока местная дизайнерская студия их не опубликовала.

«Это новый циркуляр сбережений, опубликованный Эрдоганом, — сказал Кылычдароглу, демонстрируя фотографии нового дворца президента. — Он (Эрдоган — прим. ред.) говорит: «Все, кроме меня». Ты ведь должен быть примером подражания, но ты не пример. Это все роскошная жизнь, пышность, взятки... Расточительство — это грех и харам, но он говорит: «Я продолжу так действовать».

Нежелание отказываться от роскоши обеспокоило и главу «Хорошей партии» Мераль Акшенер. По ее мнению, пока администрация действующего президента не уйдет, Турция не сможет улучшить свое финансовое положение.

«Господин Эрдоган наконец опубликовал циркуляр по экономии. Сам он, как обычно, освобожден от этого циркуляра. Экономия даже близко не затрагивает его дворец. В нашей стране за последние два года абсолютное число бедных выросло на три миллиона человек, но он говорит: «Я не откажусь от самолетов, машин, летних дворцов». Разве можно быть таким бессовестным?» — сказала она.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: “Erdoğan ve arkadaşları gitmeden Türkiye zenginleşemez, özgürleşemez” https://t.co/Xv9Ew4jYun — Medyascope (@Medyascopetv) July 7, 2021

Ешьте меньше

В день, когда были обнародованы новые меры экономии для государственных учреждений, произошло еще одно мероприятие, возмутившее простых жителей Турции. Первая леди страны Эмине Эрдоган приняла участие в кампании «Защити свою еду, владей своей кухней», организованной министерством сельского и лесного хозяйства и посвященной глобальному дефициту продовольствия.

Супруга президента поведала, что в богатых странах люди выбрасывают тонны продовольствия, в то время как в африканских государствах детям нечем питаться. В связи с этим она призвала турок уменьшить потребление пищи, чтобы начать бороться с мировой несправедливостью в вопросе продовольствия.

«Аморально класть на стол больше, чем необходимо. Однако сегодня питание превратилось в средство демонстрации силы. Давайте все вместе примем простые меры предосторожности. Давайте составим список покупок, прежде чем ходить по магазинам. Давайте уменьшим наши порции. Давайте просто возьмем столько, сколько нам нужно, и перестанем скапливать пищу, которая, как мы знаем, испортится», — обратилась к гражданам первая леди Турции.

❝Sofraya ihtiyaçtan fazlasını koymak görgüsüzlüktür. Oysa bugün ikram güç gösterme aracına dönüştü. Gelin hep birlikte basit önlemler alalım; alışverişe çıkmadan önce liste hazırlayalım, porsiyonlarımızı küçültelim❞



Emine Erdoğan'dan israfla mücadele tavsiyesi pic.twitter.com/a2EDMGc1BM — euronews Türkçe (@euronews_tr) July 1, 2021

В социальных сетях разгорелись бурные обсуждения нового призыва Эмине Эрдоган, от которого веет, как считают турки, безграничным лицемерием.

«Куда же нам еще уменьшать порции! Мы уже используем игрушечный набор посуды наших внуков», — говорится в карикатуре Сефере Сельви из газеты Evrensel.

В соцсетях появились фотографии из столовых для медработников и строителей. Порции крайне скудные, а еда на подносах непитательная.

Turquie : la milliardaire Emine Erdoğan demande aux Turcs de « réduire leurs portions alimentaires ».

Voici l’état actuel des plateaux repas de la cantine des travailleurs turcs de la construction et de la santé.#PorsiyonlarımızıKüçültelim pic.twitter.com/GVaLVEw1eq — Bahar Kimyongür (@Percligia) July 5, 2021

Пользователи долгое время продолжали публиковать ироничные фото, намекая на то, что в стране серьезный финансовый кризис, а рацион питания уменьшать еще сильнее уже некуда.

И действительно, данные Всемирного банка подтверждают, что в 2020 году более 10 миллионов человек находились за чертой бедности в Турции. В исследовании оппозиционных партий, опубликованном в конце 2020 года, сообщалось о более значительной цифре — 30 миллионах человек. Согласно отчету, около половины из них ежедневно сталкиваются с голодом.

Безработица в сочетании с падением турецкой лиры, нестабильными темпами инфляции и постоянным ростом цен на основные товары способствовала усилению экономической нестабильности. Согласно опросу исследовательской компании Avrasya, в конце апреля 87,2% турок заявили, что в государстве наблюдается экономический кризис.

«Жена президента говорит: «Уменьшайте порцию». Что они еще уменьшат? Народу нечего уменьшать, за столом народа вы не оставили ничего. Если не рассматривать это с точки зрения политики, то с точки зрения гуманности такой призыв — это позор», — сказал глава парламентской фракции прокурдской «Партии демократии народов» (ПДН) Сарухан Олуч.

По словам политика, в день на содержание резиденции Эрдогана в Анкаре уходит 8,6 миллиона лир (более 73 миллионов рублей).

Дворцу все нипочем!

В ответ на призыв ограничить свой рацион питания интернет-пользователи и журналисты напомнили Эмине Эрдоган о ее любви к роскоши и дорогим вещам. В частности, жители страны указали на сумку Hermes, стоимость которой оценивается в 50 тысяч долларов (428,5 тысяч рублей). С этим аксессуаром первая леди не так давно появилась на публике.

Emine Erdoğan Hermes çantası ile millete açlıktan geberin de dese bunu alkışlayacak kaç insan vardır Türkiye'de acaba? ???? pic.twitter.com/1vQbERnSiT — Deniz (@bdenizm) June 30, 2021

В Сети также вспомнили кадры с роскошного ужина в Президентском дворце по случаю визита премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.

Ekonomik gerekçelerle intiharlar yaşanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi onuruna verdiği yemeğin görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Arapça müzik eşliğinde verilen ziyafet sofrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yerken görülüyor. pic.twitter.com/YI7bavu3GN — Vaziyet (@vaziyetcomtr) December 19, 2020

Пристрастия первой леди Турции к люксовым товарам также обсуждались и в зарубежной прессе.

«В то время как четверть ее страны живет в крайней нищете, а почти два миллиона живут всего на 3 фунта стерлингов в день, жена президента хвастается, что пьет специальный белый чай по 1500 фунтов за килограмм из золотых стаканов стоимостью 250 фунтов каждый. Однажды она закрыла торговый центр в Брюсселе, чтобы отправиться за дизайнерскими покупками, и, сопровождая своего мужа с официальным визитом в Варшаву в Польше, потратила более 37 000 фунтов стерлингов, просматривая антикварный базар. Любые найденные ею предметы, несомненно, понадобятся для огромного дворца, который Эрдоган построил в предгорьях за пределами турецкой столицы Анкары», — отмечало британское издание Daily Mail Online несколько лет назад.

Народ устал

Не только Президентский дворец наслаждается роскошным образом жизни. Благодаря Седату Пекеру, элиты правящей в стране «Партии справедливости и развития» (ПСР) — как политики, так и журналисты — оказались в центре обсуждения из-за их любви к шампанскому, роскошным праздникам и частным самолетам.

Egemen Bağış'ın uçakta içtiği şampanyanın fiyatı şoke etti!https://t.co/rYu2nmmu6I pic.twitter.com/ik6gOk5Pqm — Gerçek Gündem (@gercekgundem) June 30, 2021

Жители Турции сталкиваются с когнитивным диссонансом. В то время как правительственные чиновники, включая богословов из управления по делам религий (Diyanet), проповедуют общественную бережливость и экономность, эти же люди становятся фигурантами многочисленных скандалов из-за их расточительности и праздного образа жизни.

Элиты ПСР, независимо от того, работают они в правительстве или нет, наслаждаются преференциями и получают зарплату, в многократном размере отличающуюся от заработка сотрудников разных ведомств или агентств. Если доходы обычных государственных служащих резко падают по отношению к доллару, представители ПСР выдвигаются в сразу несколько консультативных советов с высокими зарплатами.

На этом фоне правительству легче не замечать недовольство граждан и действовать так, будто все в порядке, считает антрополог и журналист Айше Джавдар.

«В связи с пандемией Турция сталкивается с одним кошмаром за другим. У правительства есть два пути: признать свою некомпетентность и уйти или продолжать. Скандалы, разразившиеся за последние пару месяцев, вероятно, резко снизят доверие общественности. Но у властей есть один способ бороться с кризисом — действовать так, как будто все хорошо. Давай притворимся, что все нормально. Как будто никто не умирает от голода, нищеты или безработицы. Это притворство, мол, все хорошо, также создает внутренние проблемы. Как мы можем ожидать, что администрация, потерявшая контроль над всеми средствами управления, сможет контролировать свою риторику?» — отмечает она в интервью Al Monitor.

Turkey's Justice and Development Party is preaching belt-tightening to a suffering public, but will party leaders' often profligate spending cancel out the economic — and political — message? https://t.co/wAD0b4eI7H by @PinarTremblay — Al-Monitor (@AlMonitor) July 9, 2021

Директор исследовательской компании Avrasya Кемаль Озкираз считает, что между Эрдоганом и его электоратом уже наблюдается значительный кризис доверия. По его мнению, это связано с ухудшающейся экономикой и серией скандалов.

«Условное соглашение между ПСР и ее избирательной базой больше не действует. Этот договор ранее объяснялся так: «Да, они коррумпированы, но они работают. Они заботятся о моих потребностях». Теперь даже те, кто требует базовые потребности, подвергаются уголовной ответственности. ПСР начала сталкиваться с потерями со стороны своих основных сторонников из-за высокой инфляции и роста цен. Доходы людей сейчас намного ниже уровня инфляции. Их понимание экономики основано на ценах в продуктовом магазине. Обвинения Седата Пекера ускоряют потери ПСР, потому что он укрепляет представление о том, что мы, обычные люди, страдаем, в то время как они, элиты ПСР, живут в роскоши», — объяснил социолог.

Утверждения Озкираза подтверждают и социологические данные. Если раньше позиции Эрдогана казались незыблемыми, то сейчас он действительно может проиграть на грядущих выборах в 2023 году. По результатам соцопроса Avrasya, в очном противостоянии действующий турецкий лидер уступит Кемалю Кылычдароглу, Мераль Акшенер, а также мэрам Анкары и Стамбула — Мансуру Явашу и Экрему Имамоглу соответственно.

Avrasya Araştırma'nın Haziran ayı anketine göre, Erdoğan her şekilde kaybediyor.@avrasyaanket pic.twitter.com/LgIxNC8Q3y — Yıldırım Kaya (@yildirimkaya40) July 1, 2021

По мнению директора Avrasya, даже если в соответствии с соцопросами ПСР по-прежнему имеет значительную поддержку, эта партия в ближайшей перспективе потеряет сначала около 15% своих избирателей из-за плохих условий жизни в стране. После этого все может развалиться, словно домино — люди повсеместно начнут отказываться от лояльности к Эрдогану и его партии.

Так что на этом фоне новый циркуляр Эрдогана и советы его супруги об ограничении питания могут еще сильнее настроить народ против ПСР. В 2019 году турецкий лидер уже «потерял» крупные города, такие как Стамбул и Анкара — теперь там успешно заправляют оппозиционеры. А дальше — больше.