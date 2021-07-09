Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 15:32
15:32
Спорт
«Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ
15:31
Евро 2020
Сборная Италии закрылась на базе из-за COVID-19 перед финалом Евро-2020
15:29
Политика
МИД России обвинил США в регулярном нарушении прав человека
15:29
Армия
Baijiahao: хитрый трюк России с истребителями Су-25 вызвал переполох в США
15:29
Спорт
Бывшая девушка блогера Сардарова призвала распустить сборную России по футболу
15:26
Происшествия
После лесных пожаров в Челябинской области возбудили три уголовных дела
15:25
Происшествия
Лесной пожар перекинулся на жилые дома в Челябинской области
15:23
Общество
Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей
15:21
Шоу-бизнес
Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию
15:20
Политика
Заявления Украины по «Северному потоку — 2» потеряли связь с реальностью
Все новости

Судан призвал Совбез ООН препятствовать односторонним шагам Эфиопии по плотине Хидасэ
Весь мир
Судан призвал Совбез ООН препятствовать односторонним шагам Эфиопии по плотине Хидасэ
wikipedia.org  /  Neptuul / CC BY-SA 3.0

Нью-Йорк, 9 июля. Хартум попросил предотвратить любые односторонние шаги Аддис-Абебы и предупредил международное сообщество о последствиях строительства эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Это прозвучало на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, состоявшемся накануне.

Глава внешнеполитического ведомства восточноафриканской страны Марьям аль-Махди ас-Садик во время встречи сказала, что действия соседнего государства уменьшат вдвое долю сельскохозяйственных земель в Судане.

«Эфиопия настаивала на втором заполнении, несмотря на то, что знала, что ущерб и ее поведение в отношении плотины угрожает суданцам», — подтвердила министр.

По ее словам, Хартум по-прежнему признает права Эфиопии на использование Нила. При этом заполнение водохранилища и эксплуатация плотины должны осуществляться в соответствии с принципами справедливого потребления ресурсов реки без ущерба для интересов остальных стран.

«Мы поддерживали создание плотины «Возрождение» с самого начала, при условии, что она будет эксплуатироваться в соответствии с юридическим соглашением», — добавила Марьям аль-Махди ас-Садик.

Судан призвал Совбез ООН препятствовать односторонним шагам Эфиопии по плотине Хидасэ
twitter.com  / @AbiyAhmedAli

Глава МИД указала на необходимость достижения справедливого и равноправного решения, удовлетворяющего все стороны. Она также призвала политиков заставить Эфиопию не предпринимать односторонних шагов. Министр отметила, что «молчание Совета Безопасности пошлет неверный сигнал», поэтому организация должна выполнить свои обязательства в отношении кризиса, возникшего вокруг плотины.
 

Реакция России

Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности Василий Небензя во время заседания занял нейтральную позицию. Он заявил об обеспокоенности Москвы из-за растущей угрожающей риторики в связи с кризисом вокруг эфиопской плотины.

«Россия осознает важность «Возрождения» для Эфиопии, но в то же время она понимает позицию Судана и Египта по заполнению и эксплуатации плотины», — сказал дипломат.

Он подтвердил, что страна внимательно следит за происходящим, и выразил надежду, что Каир, Хартум и Аддис-Абеба смогут разрешить кризис.

В четверг, 8 июля, стартовали обсуждения разногласий трех африканских стран по поводу строительства плотины. Это первый случай, когда водный кризис обсуждается на заседании Совета Безопасности.

Раунды переговоров, которые начались около 10 лет назад, не привели к достижению желаемого соглашения. Поэтому Египет обратился в ООН для рассмотрения проблемы, которая может создать угрозу международному миру.

Вернуться назад

оон судан хидасэ
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru