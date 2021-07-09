Судан призвал Совбез ООН препятствовать односторонним шагам Эфиопии по плотине Хидасэ

Нью-Йорк, 9 июля. Хартум попросил предотвратить любые односторонние шаги Аддис-Абебы и предупредил международное сообщество о последствиях строительства эфиопской плотины «Возрождение» (Хидасэ). Это прозвучало на внеочередном заседании Совета безопасности ООН, состоявшемся накануне.

Глава внешнеполитического ведомства восточноафриканской страны Марьям аль-Махди ас-Садик во время встречи сказала, что действия соседнего государства уменьшат вдвое долю сельскохозяйственных земель в Судане.

وزيرة الخارجية السودانية: سد النهضة سيقلل نسبة الأراضي الزراعية في السودان للنصف — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) July 8, 2021

«Эфиопия настаивала на втором заполнении, несмотря на то, что знала, что ущерб и ее поведение в отношении плотины угрожает суданцам», — подтвердила министр.

По ее словам, Хартум по-прежнему признает права Эфиопии на использование Нила. При этом заполнение водохранилища и эксплуатация плотины должны осуществляться в соответствии с принципами справедливого потребления ресурсов реки без ущерба для интересов остальных стран.

«Мы поддерживали создание плотины «Возрождение» с самого начала, при условии, что она будет эксплуатироваться в соответствии с юридическим соглашением», — добавила Марьям аль-Махди ас-Садик.

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Глава МИД указала на необходимость достижения справедливого и равноправного решения, удовлетворяющего все стороны. Она также призвала политиков заставить Эфиопию не предпринимать односторонних шагов. Министр отметила, что «молчание Совета Безопасности пошлет неверный сигнал», поэтому организация должна выполнить свои обязательства в отношении кризиса, возникшего вокруг плотины.



Реакция России

Постоянный представитель РФ в Совете Безопасности Василий Небензя во время заседания занял нейтральную позицию. Он заявил об обеспокоенности Москвы из-за растущей угрожающей риторики в связи с кризисом вокруг эфиопской плотины.

«Россия осознает важность «Возрождения» для Эфиопии, но в то же время она понимает позицию Судана и Египта по заполнению и эксплуатации плотины», — сказал дипломат.

Он подтвердил, что страна внимательно следит за происходящим, и выразил надежду, что Каир, Хартум и Аддис-Абеба смогут разрешить кризис.

#Небензя:????????внимательно следит за развитием ситуации вокруг сооружаемой Эфиопией на р.Голубой Нил плотины «Возрождение». Понимаем всю политическую и социально-экономическую значимость этого крупнейшего в Африке гидроэнергетического проекта для #Эфиопии. https://t.co/nCLwGrALlu pic.twitter.com/UHuClvo22a — Russian Mission UN (@RussiaUN) July 8, 2021

В четверг, 8 июля, стартовали обсуждения разногласий трех африканских стран по поводу строительства плотины. Это первый случай, когда водный кризис обсуждается на заседании Совета Безопасности.

Раунды переговоров, которые начались около 10 лет назад, не привели к достижению желаемого соглашения. Поэтому Египет обратился в ООН для рассмотрения проблемы, которая может создать угрозу международному миру.