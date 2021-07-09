Названы лидеры среди российских регионов по росту доходов специалистов

Москва, 9 июля. Популярный портал по поиску работы hh.ru выявил лидеров среди российских регионов по росту доходов специалистов.

Статистику обнародовала на веб-конференции директор департамента аналитических бизнес-решений сайта Наталья Данина. По ее словам, первенство принадлежит Уральскому и Северо-Кавказскому федеральным округам, где динамика доходности зафиксирована на уровне 12% и 13% соответственно. На вопрос о причинах роста зарплат эксперт ответила, что о них лучше поговорить в конце года.

Однако Данина подчеркнула, что «Урал — активный регион, здесь много вакансий, резюме, своя региональная специфика, много строек, промышленности». Это и является основным фактором, цитирует ее сетевое издание «Полит74.RU».

В целом по стране за первое полугодие повышение зарплат был достаточно ровным — на 3-5%. Такие темпы соответствуют показателям прошлого года.

Какой ни была предлагаемая зарплата, ее размер может значительно пострадать, если сотрудник не находит общего языка с начальником. В такой ситуации находится 14% россиян.