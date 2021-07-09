Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 15:32
15:32
Спорт
«Локомотив» 7 сентября сыграет против минского «Динамо» в КХЛ
15:31
Евро 2020
Сборная Италии закрылась на базе из-за COVID-19 перед финалом Евро-2020
15:29
Политика
МИД России обвинил США в регулярном нарушении прав человека
15:29
Армия
Baijiahao: хитрый трюк России с истребителями Су-25 вызвал переполох в США
15:29
Спорт
Бывшая девушка блогера Сардарова призвала распустить сборную России по футболу
15:26
Происшествия
После лесных пожаров в Челябинской области возбудили три уголовных дела
15:25
Происшествия
Лесной пожар перекинулся на жилые дома в Челябинской области
15:23
Общество
Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей
15:21
Шоу-бизнес
Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию
15:20
Политика
Заявления Украины по «Северному потоку — 2» потеряли связь с реальностью
Все новости

Названы лидеры среди российских регионов по росту доходов специалистов

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:59
Экономика
Названы лидеры среди российских регионов по росту доходов специалистов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 9 июля. Популярный портал по поиску работы hh.ru выявил лидеров среди российских регионов по росту доходов специалистов.

Статистику обнародовала на веб-конференции директор департамента аналитических бизнес-решений сайта Наталья Данина. По ее словам, первенство принадлежит Уральскому и Северо-Кавказскому федеральным округам, где динамика доходности зафиксирована на уровне 12% и 13% соответственно. На вопрос о причинах роста зарплат эксперт ответила, что о них лучше поговорить в конце года.

Однако Данина подчеркнула, что «Урал — активный регион, здесь много вакансий, резюме, своя региональная специфика, много строек, промышленности». Это и является основным фактором, цитирует ее сетевое издание «Полит74.RU».

В целом по стране за первое полугодие повышение зарплат был достаточно ровным — на 3-5%. Такие темпы соответствуют показателям прошлого года.

Какой ни была предлагаемая зарплата, ее размер может значительно пострадать, если сотрудник не находит общего языка с начальником. В такой ситуации находится 14% россиян.

Вернуться назад

зарплата доходы скфо УРФО
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru