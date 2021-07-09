Россиянам дали советы, как избавиться от спам-звонков

Москва, 9 июля. Спам-звонки с неизвестного номера — самый распространенный вид телефонного мошенничества. Злоумышленники чаще всего используют номера с кодом 499 или 499.

Такие номера априори вызывают доверие граждан, так как это коды Москвы и Московской области. В российском сознании московские номера ассоциируются с официальными организациями и вызывают больше доверия, чем и пользуются мошенники.

Телефонные злоумышленники заранее готовятся к звонку, изучая информацию о «клиенте», особенно распространены звонки из «банка» или «службы безопасности». Источником личной информации зачастую выступают кредитные организации и прочие базы, где пользователи добровольно публикуют свои персональные данные. Телефонные аферисты часто оказываются неплохими психологами и умеют расположить к себе людей на другом конце провода.

Блогер на своем дзен-канале «Happy hobby» советует сразу прервать диалог и ни в коем случае не предоставлять личной информации, даже самой безобидной на первый взгляд.

«Если вам звонит неопознанный сотрудник банка с неопознанного номера, не стесняйтесь прервать диалог и попросить перезвонить через полчаса», — рекомендует автор канала.

За это время можно обратиться в организацию, от имени которой звонит мошенник и уточнить, действительно ли это их сотрудник.

Больше всего раздражают звонки, которые сбрасывают после дозвона. Перезванивать на такие номера не стоит, чаще всего эта услуга платная и с вашего счета спишут деньги за прослушивание рекламы или даже тишины.

В день таких дозвонов может поступать несколько десятков, особенно это критично, когда ждешь важного звонка или разместил номер в объявлении, на сайте поиска работы или в других открытых источниках. В таком случае выручит дополнительный номер телефона, который будет указан в интернете, договорах, при оформлении дисконтных карт и прочих документов. Этот способ обезопасит и огородит человека от «мусорных» звонков, признает блогер.

Незнакомые номера нужно добавлять в черный список, таким образом можно избавиться от повторных звонков с этого телефона. Если дозвон состоялся и вам пытаются навязать товары или услуги — строго отстаивайте свои права и прерывайте неудобный разговор.

Любой номер можно «пробить» в интернете — пользователи часто оставляют отзывы о мошенниках на специальных форумах. Если номер реальной компании, то его тоже легко найти в Сети.

Тема публикации откликнулась у читателей канала, в комментариях разразились бурные дебаты по поводу того, как можно и как нельзя отвечать телефонным мошенникам. Некоторые комментаторы поделились своим опытом общения со злоумышленниками и как они вышли из этой ситуации.

«На самом деле здесь все просто. Если это банк, он присылает инфу на «мыло», если что-то другое — оставляется голосовое сообщение. В моем случае я вообще не отвечаю на вызов или, если так получилось, просто молчу в трубку», — пишет пользователь под ником Анна Южанина.

Другой юзер рекомендовал никодна не отвечать на звонок словом «да», если на экране мобильного высветился незнакомый номер. Также среди советов была рекомендация: в настройках телефона включить функцию «не принимать звонки с неизвестных номеров».

Эксперты в области кибербезопасности рассказали схему, по которой работают телефонные аферисты. Они пояснили, почему порой сложно вычислить мошенников, которые «прячутся» на иностранных серверах.