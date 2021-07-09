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Голубкина повеселилась в день похорон Владимира Меньшова

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:58
Шоу-бизнес
Голубкина повеселилась в день похорон Владимира Меньшова
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлогорск, 9 июля. Российская актриса Мария Голубкина оригинально почтила память великого режиссера Владимира Меньшова. Звезда повеселилась с коллегами перед выходом на сцену.

Актриса вместе со звездными коллегами отправилась на гастроли в Калининградскую область. Закулисное веселье Голубкина транслировала в Stories Instagram. На видео видно, как известный российские актеры веселятся и с удовольствием едят торт, на котором нарисована надпись «Любовь и голуби».

«Не жрите, не жрите его», — кричит веселая Голубкина, обращаясь к артистам.

Спустя пару мину она выложила ролик, на котором видны остатки торта. По ее словам, коллеги «сожрали» весь десерт до выхода на сцену. В то время пока артисты веселились с выпечкой и снимали занимательные видео, в Москве проходила церемония прощания с великим кинематографистом Владимиром Меньшовым. Именно он в 1984 году снял культовый фильм «Любовь и голуби».

Известный российский режиссер и актер умер на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом нового типа. Прощание с Меньшовым прошло в Большом зале Дома кино. В момент церемонии гроб с артистом был открыт, что сильно возмутило многих его поклонников. Похоронили оскороносного артиста на центральной аллее Новодевичьего кладбища, недалеко от могилы актера Василия Ланового, сообщает «МИР 24».

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меньшов торт любовь и голуби голубкина
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