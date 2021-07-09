Киев, 9 июля. Ситуация на Украине продолжает поступательно ухудшаться под руководством президента Владимира Зеленского, заявили 62,4% опрошенных жителей страны центру Социс (Socis).

Под управлением Зеленского страна движется в неправильном направлении, оценили украинцы работу президента. Из 62,4% опрошенных 40% респондентов оценили ситуацию в стране гораздо более радикально: "Уже просто невозможно". При этом положительно в адрес политики официального Киева и вектора развития страны оказались готовы высказаться чуть больше четверти украинцев — 26,4%.

Всего в исследовании приняли участие более двух тысяч человек по всей стране. Опросы не проводились только на территориях, не подконтрольных официальному Киеву, то есть в Донецкой и Луганской областях. Для получения ответов использовался метод телефонного анкетирования и компьютерная обработка данных. Статистическая погрешность при опросе составляет 2,4%, уверяют эксперты Социс.

Жизнь простых украинцев в стране продолжает ухудшаться. Ранее были приняты очередные поправки в Земельный кодекс страны, согласно которым количество земли в разрешенном владении у физического лица будет значительно сокращено, а с участков площадью более 5 гектаров крестьяне будут обязаны уплатить налог размером в 5% от рыночной стоимости..