«Левада-центр» зафиксировала пик неодобрения Навального у россиян

Рейтинги Алексея Навального продолжают падать, а неодобрение его работы достигло максимума с 2013 года. По оценке прозападных социологов, причина — не в ошибках Навального и его соратников, а в критике со стороны прессы и жестких подавлениях несогласованных протестов.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ НКО, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА «ЛЕВАДА-ЦЕНТР»1.

«Левада-центр» (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента) опубликовала результаты опроса об отношении россиян к Алексею Навальному. Исследование проведено 24–30 июня 2021 года на основании мнений 1630 человек от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах РФ.

Согласно полученным данным, одобрение деятельности Алексея Навального в России снижается. Если в сентябре 2020 года активность оппозиционера поддерживали 20% россиян, то в июне 2021 года — лишь 14%. При этом неодобрение его работы возросло соответственно с 50% до 62%.

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Больше всего деятельность Навального одобряют среди молодежи — 24% лиц в возрасте 18–24 лет заявили о поддержке оппозиционера, 59% — о своем неодобрении. Меньше всего симпатизируют Навальному респонденты от 55 лет и старше — 8% одобряют его работу, 67% — не одобряют.

Таким образом, уровень неодобрения деятельности Навального (62%) достиг максимума за все время наблюдений (с 2013 года). Ранее подобные опросы проводились в мае 2013 года, сентябре 2020 года и январе 2021 года. Уровень одобрения (14%) при этом упал до минимума с 2020 года. Меньшие цифры были получены лишь в 2013 году, когда о Навальном не слышали большинство респондентов (59%). Для сравнения — согласно июньскому опросу «Левады-центра», только 14% россиян не знакомы с фамилией оппозиционера, не смогли оценить его работу 11%.

Ранее в «Левада-центре» объясняли негативное отношение россиян к Навальному спецификой его антикоррупционной деятельности. По мнению либеральных социологов, основатель ФБК2 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ) указывал на проблемы России, исполняя роль «гонца, который приносит плохие вести». Тем не менее сами россияне в соцопросах указывают иные причины, среди которых популизм, вовлечение молодежи в незаконные акции протеста, связи с Западом и непрозрачное финансирование его структур.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента

2 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.