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В Техасе погибли два человека при стрельбе в океанариуме
Происшествия
В Техасе погибли два человека при стрельбе в океанариуме
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 июля. В штате Техас в местном океанариуме произошел инцидент со стрельбой, два человека погибли.

На втором этаже одного из ресторанов Downtown Aquarium вечером неизвестный открыл стрельбу. На месте происшествия были найдены трупы двух мужчин, в том числе стрелка.

Одна из посетительниц океанариума попала под обстрел, ее экстренно госпитализировали с места происшествия. Правоохранители штата Техас расследуют обстоятельства происшествия.

Ранее в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку со стрельбой.

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стрельба техас смерть
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