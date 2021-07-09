В Техасе погибли два человека при стрельбе в океанариуме

Вашингтон, 9 июля. В штате Техас в местном океанариуме произошел инцидент со стрельбой, два человека погибли.

На втором этаже одного из ресторанов Downtown Aquarium вечером неизвестный открыл стрельбу. На месте происшествия были найдены трупы двух мужчин, в том числе стрелка.

Одна из посетительниц океанариума попала под обстрел, ее экстренно госпитализировали с места происшествия. Правоохранители штата Техас расследуют обстоятельства происшествия.

Ранее в Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку со стрельбой.