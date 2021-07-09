ФАН публикует фото черного ящика потерпевшего крушение Ан-26

Петропавловск-Камчатский, 9 июля. Фотографию одного из двух бортовых самописцев опубликовало в Сети Федеральное агентство новостей (ФАН).

На снимке можно заметить шарообразный предмет желтого цвета с цифрой 96.

Ранее сообщалось, что один из черных ящиков потерпевшего крушение на Камчатке пассажирского Ан-26 был найден спасателями в ходе поисковой операции на месте трагедии.

Самолет Ан-26, выполнявший рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, столкнулся со скалой недалеко от пункта назначения. На его борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Все они погибли. Их останки в пятницу, 9 июля, были найдены в ходе спасательной операции.