Организаторы «Бродский DRIVE» о том, как джаз конкурирует с популярной музыкой

Современная джазовая музыка настолько многолика и многомерна, что способна не просто конкурировать с другими жанрами и стилями, а обогащать как их, так и себя. Об этом в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» заявила Яна Кобзева, продюсер Международного музыкального фестиваля «Бродский DRIVE», который пройдет в Санкт-Петербурге в онлайн-формате с 16 по 18 июля.

Гость эфира отметила, что аудитория современного джаза — намного шире, чем может казаться, когда как у классического ценителей уже поменьше.

«Музыканты, которые служат — а музыканты, которые занимаются джазовой музыкой, занимаются в большей степени служением — не ищут какого-то успеха в первую очередь. Но те, кто действительно глубинно погружаются в эту музыку, ищут новые пути, так или иначе все равно приобретают известность», — подчеркнула продюсер.

Федеральное агентство новостей /

Разные, казалось бы, музыкальные миры сегодня так или иначе пересекаются, поддержал мнение коллеги Андрей Кондаков, джазовый пианист и композитор, художественный руководитель фестиваля.

«Многие джазовые музыканты профессионально работают с поп-звездами и рок-звездами. Мы знаем, что в свое время даже Стинг, например, собрал в свою команду настоящих джазовых музыкантов — пианиста Кенни Керклэнда и саксофониста Брэнфорда Марсалиса. <…> Наши музыканты тоже сотрудничают с рок-звездами. Владимир Волков, например, постоянно работает в группе «АукцЫон», а Игорь Тимофеев — в «Аквариуме» Бориса Гребенщикова», — привел примеры джазмен.

Музыкант также вспомнил, как в свое время великий Майлз Дэвис популяризировал джазовую музыку, выступая, подобно рокерам, на стадионах и больших фестивалях — это, конечно, помогло охватить большую аудиторию слушателей и выйти за пределы камерных клубов.

«Конечно, у каждого музыканта есть какие-то личные амбиции. И мы видим некоторые примеры, когда музыканты из мира элитарного вдруг становятся такими масштабными звездами», — заключил Андрей Кондаков.

Федеральное агентство новостей /

Ранее российский композитор и арфист Александр Болдачев заявил, что ради популяризации классической музыки готов пойти на сотрудничество с известными молодыми блогерами. По его мнению, даже в творчество скандально известного Моргенштерна возможно внести что-то светлое и культурное.