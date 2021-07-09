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Корабли НАТО в ближайшее время не планируют покидать акваторию Черного моря

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:57
Армия
Корабли НАТО в ближайшее время не планируют покидать акваторию Черного моря
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 9 июля. Военный контингент НАТО, который в данный момент принимает участие в маневрах Sea Breeze, не собирается в ближайшее время покидать акваторию Черного моря.

Кроме этого, стало известно, что корабли стран Альянса планируют принять участие в учениях в Болгарии.

Ранее военный аналитик Питер Сучиу в своей статье для американского издания The National Interest отметил, что Москва определила для себя новую тактику в отношении военных учений НАТО в Черном море. Российские военные теперь работают на опережение западных провокаций, чем ставят Альянс в затруднительное положение.

Президент РФ Владимир Путин также выступил с заявлением, что все нарушители российских госграниц «пойдут ко дну».

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нато черное море sea breeze
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