Россия нарастила экспорт легковых автомобилей

Москва, 9 июля. Экспорт легковых автомобилей из России за первые пять месяцев текущего года вырос на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно материалам Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с января по май РФ поставила за границу 35,8 тыс. машин. В стоимостном выражении сумма, полученная при их продаже, равнялась 575,7 млн долларов, и это на 61% больше, чем в 2020-м.

Однако уже в мае экспорт легковушек обвалился на 22,2% и составил 7,5 тыс. единиц. В денежном выражении объемы поставок снизились на 19,9% — до 122,1 млн долларов.

Отечественный автомобильный рынок продолжит испытывать дефицит до конца 2021 года, заявляла ранее гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова. Нехватка машин вызвана не только ограничениями по COVID-19, но и логистическими трудностями.