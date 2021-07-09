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Россия нарастила экспорт легковых автомобилей

  /   Обновлено: 09 июля 2021 15:08
Экономика
Россия нарастила экспорт легковых автомобилей
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Москва, 9 июля. Экспорт легковых автомобилей из России за первые пять месяцев текущего года вырос на 43,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно материалам Федеральной таможенной службы (ФТС) России, с января по май РФ поставила за границу 35,8 тыс. машин. В стоимостном выражении сумма, полученная при их продаже, равнялась 575,7 млн долларов, и это на 61% больше, чем в 2020-м.

Однако уже в мае экспорт легковушек обвалился на 22,2% и составил 7,5 тыс. единиц. В денежном выражении объемы поставок снизились на 19,9% — до 122,1 млн долларов.

Отечественный автомобильный рынок продолжит испытывать дефицит до конца 2021 года, заявляла ранее гендиректор «Рольф» Светлана Виноградова. Нехватка машин вызвана не только ограничениями по COVID-19, но и логистическими трудностями.

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автомобили экспорт авторынок
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