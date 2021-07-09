«Наступила активная фаза против России»: что скрывает бегство США из Афганистана

США, вложившие за 20 лет пребывания в Афганистане миллиарды долларов и отдавшие в жертву тысячи жизней своих военнослужащих, наконец-то покидают эту страну. Несмотря на техническое превосходство в вооружении, они так и не смогли одолеть талибов (члены движения «Талибан»1, запрещено в РФ), с ними пришлось договариваться. Что теперь будет с официальными властями страны? Выдержат ли они натиск талибов? Каковы истинные цели вывода американских войск из Афганистана? Чем это может обернуться для России? На эти и другие вопросы ответили политологи и военные эксперты в ходе пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Результатом присутствия американцев в Афганистане стал не разгром «Талибана» (организация запрещена в РФ), а его укрепление, считает председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. По его мнению, талибы особенно окрепли за последние два года, с того момента, как начали плотно сотрудничать с американскими спецслужбами. При этом после этого не только «Талибан» начал набирать силу в Афганистане, но и ИГИЛ1 (террористическая организация, запрещена в РФ), предупредил эксперт.

«Теперь там не только «Талибан», но и ИГИЛ, который вырос и очень сильно укрепился. В 2015 году представителей ИГИЛа в Кандагаре было всего 12 человек, сегодня — несколько десятков. И самое главное — львиная доля этих людей были перевезены из Сирии. Это русскоговорящие представители из разных постсоветских стран и кавказского региона России, обычные изгои и преступники, которые бежали от нас. Зачем американцы уже три года занимаются перевозкой этих людей на территорию Афганистана? К чему готовятся США и почему позволили укрепиться Талибану, с которым боролись 20 лет?» — сказал Клинцевич.

Сегодня все говорят о бегстве США, да, американские военные покинули страну, согласился эксперт, но в Афганистане остались представители спецслужб, особо подчеркнул он. Американцы пока не собираются списывать афганскую карту со счетов. Об этом говорит тот факт, что Талибан, которому никогда с политической точки зрения не были интересны соседние страны, вдруг начал этот интерес проявлять. Клинцевич убежден, активизация талибов у границ Таджикистана и Узбекистана явно подготовлена. По его мнению, американцы будут использовать исламистов для дестабилизации ситуации в Средней Азии, которая, так или иначе, затронет нашу страну.

«Они запустили эту стратегию намеренно. Поэтому теперь, сложив ручки, спокойно говорят «да, мы проиграли войну». Но они проиграли войну с точки зрения формальных признаков. Стратегия, завязанная на крови, войне, экономических проблемах, продолжает движение. США всеми правдами неправдами будут бороться за укреплением своих властных полномочий. Сегодня из ситуации, которая произошла в Афганистане можно сделать вывод, что в этой стратегии наступила активная фаза против Росси с использованием сопредельных с РФ государств и созданием там очагов напряжения и конфликтов», — заявил спикер.

При этом Клинцевич отметил, что изначально у талибов таких планов не было. Но благодаря «работе» американских спецслужб «Талибан» стал очень неоднозначным. Теперь их задача не Афганистан, а дестабилизация среднеазиатских республик. В этом и кроется главная причина так называемого поражения и бегства США, убежден он.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Большая часть экспертов сходится во мнении, что без иностранной поддержки войска официального Кабула не смогут удержать власть. Эту точку зрения разделяет и глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

«Вооруженная оппозиция фактически каждый очень сейчас захватывает новые районы, и есть вероятность, что официальный Кабул падет уже в этом году. Американцы проиграли войну, и НАТО показала свою неэффективность по обеспечению региональной безопасности. Теперь нам и тем, кто живет рядом с этим регионом, придется самим решать эту проблему», — заявил он.

Мендкович также обратил внимание на то, что США фактически бросили на произвол судьбы тех, кого обязались защищать и поддерживать. Жизнь афганцев, которые сотрудничали с американцами, оказалась под угрозой, но Байден и словом не обмолвился о предоставлении убежища этим людям.

«Рядовые афганцы, которые сотрудничали с американцами, почти наверняка подвергнутся репрессиям. Уже сейчас есть проблема расправы над переводчиками и техническим персоналом припаса. Кроме того, есть случаи жестокой расправы над военными и сотрудниками полицейских сил, которых готовили американские инструкторы. Их считают пособниками оккупантов», — рассказал политолог.

wikipedia.org / Jeffrey Alexander via The U.S. Army

Но Белый дом не торопится вставать на защиту этих людей, поскольку не хочет брать на себя ответственность за большую волну миграции. Байден просто боится спровоцировать республиканскую оппозицию, поэтому США пытаются заставить страны Средней Азии принять этих беженцев к себе. Но по словам Мендковича, это звучит дико. Ведь афганцы-переводчики сотрудничали не с Узбекистаном, и не из-за Узбекистана к ним возникают претензии у талибов.

1 Организация запрещена на территории РФ.