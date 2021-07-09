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В НАТО заявили об отсутствии связи между учениями Sea Breeze и конфликтом в Донбассе

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:57
Армия
В НАТО заявили об отсутствии связи между учениями Sea Breeze и конфликтом в Донбассе
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Брюссель, 9 июля. Многонациональные учения НАТО под названием Sea Breeze не связаны с вооруженным конфликтом в Донбассе, заявили в представительстве командования учений.

Маневры сил Альянса продлятся в Черном море до 10 июля. К тренировкам привлечены военнослужащие из 32 стран. При этом участники Sea Breeze уже два раза проводили радиообмен с российскими военными кораблями. Коммуникации носили профессиональный характер, сообщил корреспондентам ТАСС представитель командования учений капитан ВМС США Стюарт Баумен.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Украина под прикрытием совместных с Альянсом учений получит современное вооружение, которое будете передано бойцам ВСУ в Донбассе. Подобные инциденты уже случались в предыдущие годы.

При этом учения Sea Breeze имеют откровенно антироссийский подтекст, полагает представитель МИД РФ Мария Захарова. К этим маневрам в Черном море привлечены около пяти тысяч военных из разных государств.

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нато черное море sea breeze
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