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Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в «Новом Иерусалиме» с 14 по 18 июля

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:46
Общество
Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в «Новом Иерусалиме» с 14 по 18 июля
Nation News  /  Наталья Агеенко

Москва, 9 июля. Жителей Московской области приглашают окунуться в атмосферу праздника и посетить open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мероприятия пройдут в «Новом Иерусалиме» с 14 по 18 июля.

Президенту и художественному руководителю фестиваля Максиму Дунаевскому и Василию Петренко удалось сохранить программу и состав участников. Восемь концертов пройдут в формате open-air в Атриуме музея.

Резидент фестиваля Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова выступит вместе с маэстро Василием Петренко. Также порадуют гостей дебютанты. Это, в частности, Российский Национальный Молодежный симфонический оркестр, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы», пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГАУК МО «Московская областная филармония».

Накануне организаторы Rostov Roof Live объявили о переносе фестиваля на 2022 год. Причиной стала эпидемиологическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса.

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музыка фестиваль Новый Иерусалим
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