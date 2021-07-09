Фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в «Новом Иерусалиме» с 14 по 18 июля

Москва, 9 июля. Жителей Московской области приглашают окунуться в атмосферу праздника и посетить open-air фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Мероприятия пройдут в «Новом Иерусалиме» с 14 по 18 июля.

Президенту и художественному руководителю фестиваля Максиму Дунаевскому и Василию Петренко удалось сохранить программу и состав участников. Восемь концертов пройдут в формате open-air в Атриуме музея.

Резидент фестиваля Государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова выступит вместе с маэстро Василием Петренко. Также порадуют гостей дебютанты. Это, в частности, Российский Национальный Молодежный симфонический оркестр, камерные оркестры Musica Viva и «Виртуозы Москвы», пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГАУК МО «Московская областная филармония».

Накануне организаторы Rostov Roof Live объявили о переносе фестиваля на 2022 год. Причиной стала эпидемиологическая ситуация, сложившаяся из-за пандемии коронавируса.