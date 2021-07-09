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Блогеру Mellstroy объявили приговор
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Блогеру Mellstroy объявили приговор

Сегодня прошло заседание суда по делу блогера Mellstroy (Андрей Бурим). Молодого человека обвинили по ст. 116 УК РФ («Побои»).

Мировой суд Пресненского района приговорил блогера к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.

Инцидент с участием Андрея Бурима произошел в октябре 2020 года. Тогда во время онлайн-трансляции молодой человек на камеру ударил головой об стол модель Алену Ефремову. Однако для блогера подобное поведение не редкость. На его YouTube-канале не раз появлялся контент с демонстрацией насилия и девиантного поведения.

Случай с избиением девушки вызвал широкий резонанс в Интернете и стал поводом для обсуждения запрета трэш-стримов на государственном уровне. Закон предложил сенатор Алексей Пушков после еще одного трагичного случая на подобной трансляции. Во время прямого эфира блогера Стаса Решетняка (Reeflay) погибла женщина.

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суд приговор mellstroy
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