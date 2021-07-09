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Молодые политологи России получили гранты на форуме «Дигория»

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:44
Политика
Молодые политологи России получили гранты на форуме «Дигория»
prt scr digoriya.ru  /  www.digoriya.ru / Дигория – форум молодых политологов России

Сочи, 9 июля. Подведены итоги форума молодых политологов России «Дигория», который состоялся в Сочи.

В ходе церемонии назвали лауреатов национальной премии, а также выдали гранты победителям. Как отметили организаторы, участники форума получили редкий шанс выйти на новый уровень знаний и компетенций.

Как рассказал председатель экспертного совета премии в номинации «Политические коммуникации» Евгений Минченко, одной из центральных тем стали выборы в Госдуму 2021 года. По его словам, количество депутатов-одномандатников, региональных заксобраний и партийная кампания помогают участникам форума тренироваться и наращивать свои профессиональные возможности.

Ранее во Владивостоке прошел юбилейный международный инвестиционный Восточный нефтегазовый форум. Его участники встретились на площадке Дальневосточного Федерального университета.

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сочи форум дигория
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