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В Сети появились кадры перелета ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:57
Армия
В Сети появились кадры перелета ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном
avia.pro

Москва, 9 июля. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ в ходе учений совершили перелет с аэродрома Анадырь на базу в Саратовской области.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что самолеты пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей. В ходе перелета ракетоносцы преодолели более 8 тысяч километров, передает телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ отметили, что во время перелета с Чукотки экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Ранее сообщалось, что Ту-160 совершают подобные полеты уже несколько лет подряд. Участие в маневрах принимают также и Ту-95МС. Экипажи отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы.

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ту-160 чукотка перелет
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