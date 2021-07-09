В Сети появились кадры перелета ракетоносцев Ту-160 над Северным Ледовитым океаном

Москва, 9 июля. Два стратегических бомбардировщика Ту-160 ВКС РФ в ходе учений совершили перелет с аэродрома Анадырь на базу в Саратовской области.

В сообщении оборонного ведомства РФ говорится, что самолеты пролетели над акваторией Северного Ледовитого океана, Восточно-Сибирского и Карского морей. В ходе перелета ракетоносцы преодолели более 8 тысяч километров, передает телеканал «Звезда».

В Минобороны РФ отметили, что во время перелета с Чукотки экипажи Ту-160 выполнили попутную дозаправку топливом в воздухе.

Ранее сообщалось, что Ту-160 совершают подобные полеты уже несколько лет подряд. Участие в маневрах принимают также и Ту-95МС. Экипажи отрабатывают перебазирование на оперативные аэродромы.