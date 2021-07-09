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Конституционный конвент Чили призывает помиловать политзаключенных
Весь мир
Конституционный конвент Чили призывает помиловать политзаключенных
Global Look Press  /  Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Сантьяго, 9 июля. Конституционный конвент Чили призвал правительство отменить наказание людям, которые содержатся в заключении после выступлений на демонстрациях в октябре 2019 года. Об этом сообщает CNN Chile.

Конвент для разработки новой Конституции выпустил декларацию, в которой призывает государственные власти издать закон о помиловании протестующих, которые были задержаны в ходе социальных протестов в 2019 году.

«Призываем Сенат срочно разработать закон о всеобщем помиловании, а исполнительную власть придать акту первостепенное законодательное значение», — написано в декларации собрания.

Документ был составлен 47 членами конвента левой ориентации. В ходе голосования 105 из 155 представителей органа проголосовали в поддержку инициативы.

Декларация ссылается на проект закона, внесенный в этом году в Конгресс членами парламента от оппозиции. Он предусматривает амнистию для всех лиц, задержанных за нанесение ущерба или нарушение общественного порядка в ходе манифестаций.

Конституционный конвент Чили призывает помиловать политзаключенных
Global Look Press  / Felipe Figueroa / Keystone Press Agency

Кроме того, конвент потребовал помиловать индейцев мапуче, которые были взяты под стражу с 2001 года на юге страны и также считаются политзаключенными.

Представители гражданского собрания призвали государство возместить ущерб, нанесенный жертвам, пострадавшим от преследования, лишения свободы по политическим мотивам и систематического нарушения прав человека.

Конституционный конвент, состоящий из 155 членов, был создан для институционального реагирования на глубокий кризис, который вызвал волну протестов, начиная с октября 2019 года, с требованиями обеспечения большего равенства прав и социального благосостояния.

По данным Национального института по правам человека, в ходе социального восстания 2019 года погибли 34 человека, 350 получили тяжелые ранения глаз из-за стрельбы полицейских, более 3400 лиц пострадали. Еще 8000 оказались задержаны, из них 200 были заключены в тюрьму.

В ходе первой сессии конвента его председателем была избрана представительница индейцев мапуче 58-летняя Элиса Лонкон.

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