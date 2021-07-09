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Клинцевич объяснил, зачем США позволили «Талибану» стать сильнее в Афганистане
Политика
Клинцевич объяснил, зачем США позволили «Талибану» стать сильнее в Афганистане
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Санкт-Петербург, 9 июля. Вывод ВС США из Афганистана может быть частью стратегии по созданию очагов напряженности в сопредельных с РФ странах, заявил российский политик Франц Клинцевич.

В США признали, что запрещенная в РФ организация «Талибан»1 за годы пребывания в Афганистане американских военных стала сильнее. Сегодня боевики сотрудничают с представителями запрещенной в России группировки «Исламское государство»1. Клинцевич в ходе организованной Медиагруппой «Патриот» пресс-конференции заявил, что американские спецслужбы причастны к переброске игиловцев из Сирии на афганские территории.

«Это обычные изгои и преступники, которые бежали от нас. Зачем американцы уже три года занимаются перевозкой этих людей на территорию Афганистана? К чему готовятся США и почему позволили укрепиться «Талибану», с которым боролись 20 лет?» — задается вопросом эксперт.

Клинцевич назвал очень странным тот факт, что после вывода войск США из Афганистана талибы активизировались у границ Таджикистана и Узбекистана, хотя ранее они никогда не проявляли интереса к этим странам.

«Их активизация явно подготовлена. В стратегии, выстроенной американцами, идет тенденция к дестабилизации ситуации в Средней Азии с последующим созданием деструктивных моментов в РФ. Они запустили эту стратегию намеренно, поэтому, сложив ручки, спокойно говорят «да, мы проиграли войну», — объяснил он.

По его словам, американцы проиграли войну с точки зрения формальных признаков. Однако на самом деле ситуация перешла в активную фазу, которая была спланирована США и направлена против России. Талибы могут быть использованы для давления на сопредельные государства и создания очагов напряжения.

Ранее сообщалось, что талибы вошли во второй крупнейший город Афганистана — Кандагар. Известно о жертвах среди мирного населения. Власти города утверждают, что боевики отступают, передает сайт 360tv.ru.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан клинцевич талибы
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