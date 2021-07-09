Поликлинику на северо-западе Москвы охватил пожар

Москва, 9 июля. Возгорание зафиксировано в поликлинике, расположенной в одном из северо-западных районов российской столицы.

Об этом сообщил ТАСС источник в городских экстренных службах.

«В поликлинике на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание в поликлинике», — отметил источник.

По уточненным данным, из окна идет густой черный дым. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее сообщалось о возгорании в одном из петербургских отелей. Пожар произошел в Адмиралтейском районе, на улице Садовая, дом 62А.