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Поликлинику на северо-западе Москвы охватил пожар

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:43
Происшествия
Поликлинику на северо-западе Москвы охватил пожар
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 9 июля. Возгорание зафиксировано в поликлинике, расположенной в одном из северо-западных районов российской столицы.

Об этом сообщил ТАСС источник в городских экстренных службах.

«В поликлинике на улице Габричевского, дом 5, корпус 10, произошло возгорание в поликлинике», — отметил источник.

По уточненным данным, из окна идет густой черный дым. Причины и обстоятельства случившегося пока неизвестны.

Ранее сообщалось о возгорании в одном из петербургских отелей. Пожар произошел в Адмиралтейском районе, на улице Садовая, дом 62А.

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