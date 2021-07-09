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Ответ Лаврова на вопрос о вводе российских войск в Афганистан впечатлил Баранца
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Политика
Ответ Лаврова на вопрос о вводе российских войск в Афганистан впечатлил Баранца
Федеральное агентство новостей

Москва, 9 июля. Глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал высший пилотаж, ответив на вопрос о возможном вводе российских войск в Афганистан, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Полковник в отставке обратил внимание, что в последнюю неделю тема Афганистана как никогда стала актуальной. Подобное объясняется активизацией членов запрещенного в РФ движения «Талибан»1, которые захватывают все новые позиции, а также позорным бегством американских военных, которые за 20 лет своей операции так и не смогли добиться никаких результатов.

В ходе выступления в Дальневосточном федеральном университете Лавров очень четко ответил на вопрос о возможном введении войск ВС РФ на территорию Афганистана в связи с текущей обстановкой в этой стране. Слова главы МИД РФ поразили Баранца.

«Его искусство говорить дипломатические слова меня всегда приятно поражало. Я затаил дыхание, и думаю, ну что же скажет Лавров. И, вот, вам выдающийся дипломат отвечает: «Ваш вопрос очевиден», — заявил Баранец в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Обозреватель «Комсомольской правды» считает, что своим ответом Лавров показал высший пилотаж в дипломатии.

Что же касается введения российский войск в Афганистан, то здесь Баранец уверен, что страна «второй раз на эти трагические грабли» не наступит.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Москва не станет предпринимать никаких шагов в афганском вопросе до тех пор, пока ситуация будет развиваться внутри республики. Тем не менее Россия и дальше будет соблюдать все обязанности перед союзниками по линии ОДКБ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия афганистан лавров баранец
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