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Аналитик Мендкович назвал побег ВС США из Афганистана капитуляцией перед талибами

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:38
Политика
Аналитик Мендкович назвал побег ВС США из Афганистана капитуляцией перед талибами
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 9 июля. Решение Вашингтона свернуть военную миссию в Афганистане стало капитуляцией американцев перед боевиками, заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Он напомнил, что США направили свой вооруженный контингент в Афганистан, чтобы воевать с запрещенным на территории РФ экстремистским движением «Талибан»1. Год назад американцы подписали с боевиками мирное соглашение, приняв их ультиматум о выводе войск. За этот шаг Вашингтона поплатятся слишком много людей.

«Их союзники, кого они обязаны защищать и поддерживать, были фактически сданы сейчас талибам, вооруженная оппозиция захватывает каждый день новые районы и есть большая вероятность, что официальный Кабул падет уже в этом году. Поэтому, да, американцы проиграли эту войну, НАТО показала свою неэффективность по обеспечению региональной безопасности», — рассказал Мендкович в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Аналитик Мендкович назвал побег ВС США из Афганистана капитуляцией перед талибами
Федеральное агентство новостей  / 

Хуже всего эта ситуация может отразиться на афганцах, которые сотрудничали с США. В отличие от западных военных, им некуда бежать. Мендкович полагает, что такие люди неизбежно столкнутся с репрессиями. Уже сейчас есть сведения о расправах над переводчиками. При этом глава республики Ашраф Гани может избежать трагичной участи, если подпишет акт о капитуляции. В этом случае, по мнению эксперта, политику позволят покинуть Афганистан, констатировал аналитик.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американский вооруженный контингент покинет территорию Афганистана до конца августа. По его словам, процесс вывода войск проходит без потерь.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша афганистан талибан мендкович
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