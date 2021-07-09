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Мураховский объяснил, на чем строится идеология НАТО

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:34
Армия
Мураховский объяснил, на чем строится идеология НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photo / Public Domain

Москва, 9 июля. НАТО планирует антироссийские провокации под видом учений. Вся идеология Альянса стоит на поиске «сильного врага», уверен главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Страны НАТО и союзники военно-политического блока повели военно-морские учения Sea Breeze в Черноморском регионе. Привлечение стран, не входящих в Североатлантический альянс является попыткой скрыть различные провокации, уверен ведущий программы «Война и мир» Сергей Михеев.

«По итогам будут оставлять вооружение, в том числе тяжелое вооружение, как бы фактически создавать из этих стран плацдарм для военного давления на Россию», — предположил Михеев.

Мураховский согласился с ним и напомнил, что руководство НАТО фактически игнорирует соглашения мирной направленности. Эксперт расшифровал, что кроется за учениями НАТО, заявив, что в Польше и Эстонии развернута боевая авиация Альянса, вблизи Калининграда находятся бронетанковые соединения и сухопутные силы. Игнорируется Венский документ, который запрещает размещать на постоянной основе войска вблизи границ договаривающихся сторон.

«Просто издевательство над документом», — подчеркнул он.

Идеология военно-политического блока строится на «противостоянии великому врагу», сообщают «Вести FM». Запад старается вовлечь в этот процесс и внеблоковые страны под предлогом возможного вступления в НАТО. Подобный подход несет угрозу этим государствам, в первую очередь Грузии и Украине, подчеркнул главред «Арсенала Отечества».

Россия ранее жестко отреагировала на учения НАТО в Черном море. Подобная позиция заинтересовала американских экспертов. Они вспомнили о ряде инцидентов на воде и в воздухе, в которых Москва показала свою однозначную реакцию на выпады НАТО.

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нато мураховский sea breeze
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