Историк назвал причины, почему Литва начала отгораживаться проволокой от Белоруссии

Литовские военные приступили к возведению проволочного ограждения на границе с Белоруссией на фоне усугубления миграционного кризиса. Об этом сообщил представитель по печати Службы охраны государственной границы при МВД Литвы Гедрюс Мишутис.

«Военные уже сегодня должны приступить к установке ограждения. Пограничники лишь указывают наиболее небезопасные участки, чтобы ограждение появилось там в первую очередь», — отметил представитель ведомства.

По его словам, проволока будет протянута на 30-километровом участке литовско-белорусской границы у Друскининкайской заставы. Как сообщает ведомство пограничной охраны Литвы, именно в этом месте пограничниками были задержаны свыше 500 беженцев. Бороться с потоком нелегальных мигрантов Литве помогут соседние страны. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, Таллин окажет финансовую помощь, а также направит своих полицейских на границу, чтобы Литва успешно справилась с решением проблем иммиграции.

Примечательно, что Литва на сухопутном участке границы с Калининградской областью РФ построила в 2018 году проволочный забор высотой два метра с дополнительными средствами электронного контроля. В дальнейших планах было возведение заграждения на границе с Белоруссией, но пока они не реализованы. Около 40% этой границы физическим барьером не оснащены.

pasienis.lt / Пресс-служба VSAT

Главный редактор электронного научного журнала «Архонт» Антон Бредихин рассказал о том, что Литва таким образом противоречит сама себе, поскольку препятствует миграции и белорусских граждан, чего сама же и добивалась последние десятилетия.

«Последние 30 лет Вильнюс только приветствовал приток белорусских мигрантов, активно проводил политику по привлечению в страну студентов из Белоруссии, а также всячески формировал на территории Литвы точку сбора для всей белоруской оппозиции. Впоследствии Литва вообще признала политика Светлану Тихановскую «президентом» Белоруссии, выдав ей соответствующее удостоверение. Такая политика направлена на возрождение большого литовского государства — Великого княжества Литовского. Но данный шаг устремлен в первую очередь против Белоруссии», — сказал собеседник ФАН.

из личного архива / Антона Бредихина

Эксперт прокомментировал и заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать. По его словам, в борьбе с мигрантами из стран Азии Вильнюс равняется на Варшаву и Будапешт.

«Что касается внешних мигрантов, то здесь Литва выступает со стороны консервативных позиций. Она копирует пример Польши и Венгрии, которые заявили, что им мигранты не нужны, и что они не будут пускать их на свою территорию. То, что Литва не хочет пускать к себе мигрантов из стран Азии, — демонстрация среднеевропейской традиции. Эти страны выступают против предоставления квот для мигрантов и допуска на свою территорию людей, меняющих политический ландшафт в странах Европейского союза», — резюмировал Антон Бредихин.

В связи с проблемами, с которыми столкнулась Литва в связи с наплывом нелегальных мигрантов из стран Азии, Вильнюс запретил им свободное перемещение по стране.