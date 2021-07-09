Россию назвали крупнейшим импортером грузинского вина

Москва, 9 июля. Крупнейшим импортером грузинского вина в первой половине 2021 года оказалась Россия. Такие данные представило Национальное агентство вина республики.

Грузия экспортировала на рынок РФ в период с января по июнь более 28 миллионов бутылок алкогольного напитка. Показатель на 8% превышает результат того же периода 2020 года.

«Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина», — ссылается ТАСС на сообщение агентства.

На втором месте в списке крупнейших покупателей грузинского вина находится Украина. Третью строчку рейтинга занимает Польша.

Фермерские хозяйства России смогут производить вино и шампанское. Соответствующий законопроект был утвержден Государственной думой. Инициатива направлена на развитие внутреннего рынка страны. Это нововведение спровоцировало временный отказ французской компании Moet Hennessy приостановить отгрузки своего шампанского на российский рынок. Однако вскоре производитель согласился поменять этикетки и поставлять продукцию уже в качестве игристого вина, пишет INFOX.