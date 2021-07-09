Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
09 июля 15:30
15:29
Спорт
Бывшая девушка блогера Сардарова призвала распустить сборную России по футболу
15:26
Происшествия
После лесных пожаров в Челябинской области возбудили три уголовных дела
15:25
Происшествия
Лесной пожар перекинулся на жилые дома в Челябинской области
15:23
Общество
Организаторам московского концерта Арбениной грозит штраф до 1 млн рублей
15:21
Шоу-бизнес
Годовалый сын Кати Жужи перенес операцию
15:20
Политика
Заявления Украины по «Северному потоку — 2» потеряли связь с реальностью
15:19
Происшествия
Стали известны подробности пожара в психиатрической клинике в Москве
15:14
Шоу-бизнес
Принц Гарри разочаровался в королевской семье еще до встречи с Меган Маркл
15:13
Общество
«Левада-центр» зафиксировала пик неодобрения Навального у россиян
15:12
Происшествия
Бешеный енот едва не растерзал младенца по вине матери-наркоманки в Татарстане
Все новости

Россию назвали крупнейшим импортером грузинского вина

  /   Обновлено: 09 июля 2021 14:31
Экономика
Россию назвали крупнейшим импортером грузинского вина
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Линникова

Москва, 9 июля. Крупнейшим импортером грузинского вина в первой половине 2021 года оказалась Россия. Такие данные представило Национальное агентство вина республики.

Грузия экспортировала на рынок РФ в период с января по июнь более 28 миллионов бутылок алкогольного напитка. Показатель на 8% превышает результат того же периода 2020 года.

«Таким образом, РФ является крупнейшим импортером грузинского вина», — ссылается ТАСС на сообщение агентства.

На втором месте в списке крупнейших покупателей грузинского вина находится Украина. Третью строчку рейтинга занимает Польша.

Фермерские хозяйства России смогут производить вино и шампанское. Соответствующий законопроект был утвержден Государственной думой. Инициатива направлена на развитие внутреннего рынка страны. Это нововведение спровоцировало временный отказ французской компании Moet Hennessy приостановить отгрузки своего шампанского на российский рынок. Однако вскоре производитель согласился поменять этикетки и поставлять продукцию уже в качестве игристого вина, пишет INFOX.

Вернуться назад

грузия вино импорт россия и грузия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru