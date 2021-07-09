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Неожиданная тактика России в отношении кораблей НАТО вызвала переполох на Западе
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Армия
Неожиданная тактика России в отношении кораблей НАТО вызвала переполох на Западе
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 9 июля. Россия определила для себя новую тактику в отношении кораблей сил НАТО, считает обозреватель Питер Сучиу в своем материале для американского издания The National Interest (NI).

По мнению автора, Россия не предупреждает весь флот Североатлантического альянса, а называет отдельные корабли, совершающие наиболее громкие провокации, и всячески их «стыдит». Эта неожиданная схема действий вызвала переполох на Западе.

Сначала Москва привлекла внимание мирового сообщества к инциденту с участием британского эсминца Defender в Черном море. Военный корабль попытался вторгнуться в территориальные воды России, однако его действия были остановлены предупредительным бомбометанием со стороны Черноморского флота РФ, передает издание «Царьград».

Следующим потенциальным провокатором стал голландский фрегат Evertsen, в отношении которого российские военнослужащие осуществили «имитацию атак». Затем был предупрежден и «пристыжен» итальянский военный корабль Virginio Fasan, который зашел в Черное море, и в ответ на это начались учения Черноморского флота РФ.

Москва послала четкий сигнал для Запада, что следит за действиями потенциальных нарушителей и готова дать оперативный ответ на любую провокацию, резюмировали в США.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предупредил НАТО, что лучше воздержаться от инцидентов в Черном море. Нарушители могут пойти на дно, полагает он.

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сша черное море defender
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