Госпитализированная Догилева рассказала об опасности COVID-19

Москва, 9 июля. Российская актриса Татьяна Догилева была госпитализирована с симптомами коронавируса. Из больницы звезда обратилась к поклонникам, рассказав о коварстве болезни.

Звезда отечественного кинематографа заявила, что сама отчасти виновата в своем состоянии. После вакцинации ей казалось, что она «неуязвимая», поскольку от коронавируса защищает большое количество антител. Благодаря своему опыту, Догилева узнала об опасности вируса, который можно подцепить при неосторожном поведении. Сообщение артистки опубликовала в своем Instagram-аккаунте ее подруга Мария Шукшина.

«Я привита в январе, и у меня аж 365 антител. Я посчитала, что совершенно неуязвима и потеряла осторожность. Пишу для таких, как я. Болезнь очень коварная. Будьте осторожны, соблюдайте меры безопасности. Не лезьте куда не надо без необходимости», — заявила Догилева.

Догилева попала в одну из московских коронавирусных клиник после неудачной попытки самой справиться с вирусом. Долгое время актриса сбивала температуру в домашних условиях, но все ее усилия оказались напрасными и пришлось обратиться к медикам. В настоящее время врачи оценивают ее состояния как «неплохое».

Новость о госпитализации звезды сериала «Вампиры средней полосы» появилась накануне. В интервью журналистам артистка подтвердила, что попала в больницу с пневмонией.