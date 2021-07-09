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Девушка в Геленджике упала с десятиметрового обрыва в море и смогла выжить
Происшествия
Девушка в Геленджике упала с десятиметрового обрыва в море и смогла выжить
Пресс-служба администрации Геленджика  / 

Геленджик, 9 июля. Инцидент произошел в городе-курорте вечером 8 июля. К спасателям обратился молодой человек, который рассказал, что он гулял со своей девушкой возле СНТ «Сосновка».

«Парочка ходила возле виноградников, по краю высокого берега. Девушка оступилась и скатилась по скалистой поверхности вниз, упав в море с десятиметровой высоты. Она упала лицом вниз и находилась без сознания. Девушке крупно повезло, что в эти минуты она не захлебнулась», — рассказали ФАН в пресс-службе мэрии Геленджика.

Девушка в Геленджике упала с десятиметрового обрыва в море и смогла выжить
Пресс-служба администрации Геленджика  / 

Спасло ситуацию и то, что помощь оказали проплывающие мимо на яхте люди, они услышали крики парня, причалили к берегу, подняли девушку на борт и передали спасателям, которые прибыли на место буквально через 15 минут.

У пострадавшей были диагностированы множественные травмы, обездвижив девушку, сотрудники ГО и ЧС передали ее медикам.

Девушка в Геленджике упала с десятиметрового обрыва в море и смогла выжить
Пресс-служба администрации Геленджика  / 

Источник ФАН в медицинских кругах рассказал, что 21-летняя девушка получила закрытую травму грудной клетки, ушиб легких, перелом трех ребер, гемопневмоторакс, перелом поясничного позвонка и крестца без смещения. Сейчас она остается в реанимации, но если динамика будет положительной, то ее оперативно переведут в отделение травматологии.

В мэрии уточнили, что оперативные действия спасателей отдела ГО и ЧС Владислава Окриашвили, Ивана Баздерева и Никиты Барышева, скорее всего, и спасли жизнь пострадавшей.

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