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За что советские солдаты не взлюбили легендарную «сорокапятку»
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За что советские солдаты не взлюбили легендарную «сорокапятку»
Общество
За что советские солдаты не взлюбили легендарную «сорокапятку»
wikipedia.org  / 

В период Великой Отечественной войны у Красной армии было немало интересных видов вооружения. Некоторые из них впоследствии стали легендарными и использовались советской и российской армией долгие годы, пишет «Политпазл». 

Среди них была и знаменитая «сорокапятка» — действенная противотанковая пушка, созданная в 1937 году. 

Над созданием противотанкового орудия 45-миллиметрового калибра трудились ведущие инженеры конструкторского бюро завода №8 в Подлипках (Московская область). Пушка является гибридом советского пушечного ствола и немецкого лафета от 47-мм орудия образца 1931 года. Лицензия на лафет была приобретена советскими инженерами у немецкого концерна «Рейнметалл». 

До начала Великой Отечественной войны «сорокапятка» считалась универсальным оружием. Ведь оно может стрелять бронебойными снарядами, картечью и осколочными противопехотными гранатами. Опытные артиллеристы умело используют орудие, и в их руках она представляет грозную силу. Ведь пушка может совершить 15–20 выстрелов в минуту. Еще одним преимуществом оружия является колоссальная дальность стрельбы — 850 метров. Вес «сорокапятки» небольшой — всего 560 килограмм в боевом положении и 1,2 тонны — в походном.  

Несмотря на очевидные плюсы опередившей свое время пушки, советские солдаты не очень жаловали орудие. Не зря ей давали прозвище «Прощай, Родина» и «Смерть врагу — конец расчету!». А все из-за большого количества людских потерь.

Вплоть до начала августа 1941 года красноармейцы часто сталкивались с бракованными снарядами для сорокапятки. Таких, к сожалению, было около 50%. Сами артиллеристы также не могли похвастать должным уровнем боевой подготовки, из-за чего и погибали. 

Модернизация и более тщательное производство боеприпасов исправили ситуацию, но в 1943-м выпуск легендарного оружия был полностью прекращен.

Вместо нее на фронте появились более мощные противотанковые установки М-42. За все время производства (1937–1943), советские солдаты израсходовали 37 354 «сорокапятки». 

Ранее были разоблачены самые популярные мифы Запада о начале Великой отечественной войны. 

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