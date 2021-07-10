За что советские солдаты не взлюбили легендарную «сорокапятку»

В период Великой Отечественной войны у Красной армии было немало интересных видов вооружения. Некоторые из них впоследствии стали легендарными и использовались советской и российской армией долгие годы, пишет «Политпазл».

Среди них была и знаменитая «сорокапятка» — действенная противотанковая пушка, созданная в 1937 году.

Над созданием противотанкового орудия 45-миллиметрового калибра трудились ведущие инженеры конструкторского бюро завода №8 в Подлипках (Московская область). Пушка является гибридом советского пушечного ствола и немецкого лафета от 47-мм орудия образца 1931 года. Лицензия на лафет была приобретена советскими инженерами у немецкого концерна «Рейнметалл».

До начала Великой Отечественной войны «сорокапятка» считалась универсальным оружием. Ведь оно может стрелять бронебойными снарядами, картечью и осколочными противопехотными гранатами. Опытные артиллеристы умело используют орудие, и в их руках она представляет грозную силу. Ведь пушка может совершить 15–20 выстрелов в минуту. Еще одним преимуществом оружия является колоссальная дальность стрельбы — 850 метров. Вес «сорокапятки» небольшой — всего 560 килограмм в боевом положении и 1,2 тонны — в походном.

Несмотря на очевидные плюсы опередившей свое время пушки, советские солдаты не очень жаловали орудие. Не зря ей давали прозвище «Прощай, Родина» и «Смерть врагу — конец расчету!». А все из-за большого количества людских потерь.

Вплоть до начала августа 1941 года красноармейцы часто сталкивались с бракованными снарядами для сорокапятки. Таких, к сожалению, было около 50%. Сами артиллеристы также не могли похвастать должным уровнем боевой подготовки, из-за чего и погибали.

Модернизация и более тщательное производство боеприпасов исправили ситуацию, но в 1943-м выпуск легендарного оружия был полностью прекращен.

Вместо нее на фронте появились более мощные противотанковые установки М-42. За все время производства (1937–1943), советские солдаты израсходовали 37 354 «сорокапятки».

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