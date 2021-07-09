В Гаити задержали 11 подозреваемых в убийстве президента Жовенеля Моиза

Порт-о-Пренс, 9 июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали наемников, подозреваемых в убийстве лидера страны. Ими было поймано более 20 человек.

Видео операции публикует сайт 360tv.ru. Министр обороны Колумбии Диего Молано сообщил, что большая часть задержанных — бывшие военные из Южной Америки, а двое из них, Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, имеют американско-гаитянские корни. На допросе последние признались, что не планировали убивать президента Гаити и им было поручено его арестовать.

Ночью 7 июля вооруженная группа наемников проникла в резиденцию Жовенеля Моиза. Преступники убили президента и ранили его супругу. Из-за произошедшего в стране было введено военное положение, и оно продлится до 15 дней.

Заместитель руководителя Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Дмитрий Бурых предположил, что в убийстве лидера государства могут быть замешаны колумбийские наркобароны.