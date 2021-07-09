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Защитник ЦСКА Фернандес может завершить карьеру в сборной России
Спорт
Защитник ЦСКА Фернандес может завершить карьеру в сборной России
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich/Global Look Press

Москва, 9 июля. Защитник столичного ЦСКА Марио Фернандес не исключил, что больше не сыграет за сборную России по футболу.

Марио Фернандес может завершить карьеру в сборной России. Об этом 30-летний защитник рассказал в интервью Sport24. Фернандес сообщил, что его уход из национальной команды весьма вероятен.

«Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА, с представителями РФС», — подчеркнул защитник ЦСКА.

Фернандес, являющийся уроженцем Бразилии, играет за сборную России с 2017 года. На счету защитника 32 матча за национальную команду, в которых он забил пять голов. В составе российской сборной Фернандес участвовал в ЧМ-2018 и Евро-2020.

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