Дмитрий Маслеев: Мои сольные концерты — «сборная солянка», где нет ничего лишнего

Дмитрий Маслеев — пианист, на чьи концерты можно смело отправлять начинающих меломанов, и они непременно полюбят классическую музыку. Для знатоков этого жанра исполнитель стал значимой фигурой после победы на XV Международном конкурсе имени Чайковского.

В интервью ФАН «самодержавный повелитель клавиш» рассказал, с чего начиналось его восхождение как музыканта, и поделился планами на гастроли.

dmitry-masleev.com/ / Дмитрий Маслеев

«В Нюрнберге 8 августа выступление в формате open-air»

— После блистательного выступления в 2015 году на Конкурсе имени Чайковского у вас началась насыщенная гастрольная жизнь. До смотра в Москве никто не давал вам ангажементов и не понимал, что вы талант

— Конкурс Чайковского стал для меня отправной точкой в карьере. До этого события у меня не было концертной деятельности как таковой, а те редкие выступления, которые иногда случались, не играли на перспективу. Я знал, что успех на Конкурсе — это начало нового этапа в творчестве. В противном случае тогда зачем участвовать в музыкальных состязаниях: волнительных, нервных, изматывающих... Так что свой шанс я использовал и невероятно благодарен судьбе за это.

— Но о вас знали профессоры Московской консерватории. Они не могли вас спротежировать?

— Консерватория дает образование, а концертами занимаются другие организации — филармонии, их представители, агенты... Касательно конкурса Чайковского: все они приходят слушать участников и в том числе выбирают там своих будущих артистов. Я считаю, что в таком распределении обязанностей все логично. По крайней мере, обо мне узнали многие музыкальные специалисты сразу же после финала, а затем появились предложения о сотрудничестве.

— Как вы справляетесь с разреженным графиком выступлений из-за пандемии?

— Количество концертов сильно сократилось — это не секрет, а данность. По России их стало где-то меньше наполовину, статистика по зарубежным гастролям — минус 90-95%, поэтому каждое выступление на публике — особенное событие для меня. Хотя, вообще, каждый концерт должен быть особенным, вне зависимости от их количества. Думаю, слушателю не столь важно, что вот у тебя вчера был успех в другом городе, а завтра репетиция.

Этим летом по-прежнему строить планы трудно, но очень надеюсь, что не отменят в последний момент два моих выступления в Европе. Одно из них должно состояться в Нюрнберге 8 августа в формате open-air. Ожидается порядка 8 тысяч зрителей!

— Что будете играть?

— Поскольку концерт масштабный, «нарядный», то вполне предсказуемо я буду играть популярную русскую классику — Первый фортепианный концерт Чайковского.

— Не устали от него? Например, во время гастролей в США в 2017 году вы играли это сочинение на семи концертах через день?

— Я абсолютно не устаю играть одно и то же сочинение в короткий промежуток времени, особенно если речь идет о таких шедеврах, как Первый фортепианный концерт Чайковского. Более того, если исполнять его подряд, например, через один–два дня, то всякий раз оно получается по-разному, по крайней мере у меня.

Готовясь к гастрольному туру, мне интересно поискать что-то новое в гениальной партитуре — музыка Чайковского полна скрытых, неочевидных, но вместе с тем любопытных нюансов. Так что Первый фортепианный концерт Чайковского я готов играть бесконечно!

— Не так давно увидел свет ваш второй диск «Быстрое движение», куда вошли сочинения в стиле джаз, в частности, Второй фортепианный концерт Николая Капустина. Это произведение вы ведь давно выучили, почему так долго тянули с записью на диске?

— Один из моих популярных роликов в YouTube — это запись, где я играю один из концертных этюдов Николая Капустина. Я его выложил, кстати, 7 лет назад, то есть еще до выступления на Конкурсе имени Чайковского. Так что, если набрать в поисковике «играет Дмитрий Маслеев», то первым сочинением будет этюд Капустина.

Его Второй фортепианный концерт я, признаюсь, мечтал сыграть в большом зале на публике еще много-много лет назад. Произведение по-прежнему нечасто звучит на концертах, да и организаторы всевозможных музыкальных мероприятий не просят меня сыграть, как я считаю, яркое и эффектное сочинение. Пока оно лежит на полке, но я очень надеюсь, что в самое ближайшее время смогу выступить с ним в нескольких крупных городах России.

dmitry-masleev.com/ / Дмитрий Маслеев

«Я созрел для «Лунной сонаты»

— Вы планируете и дальше расширять джазовый репертуар?

— Я не считаю себя «настоящим» джазменом — импровизациями я пока не пробовал заниматься. Но, к счастью, есть репертуар, позволяющий познакомиться с джазовым стилем. Поэтому со временем я непременно сыграю «Рапсодию в стиле блюз» Гершвина, очень рассчитываю исполнить его же Концерт для фортепиано с оркестром фа мажор (сочинение 1925 года). Эти сочинения считаются более традиционными, поэтому я думаю, что смогу их часто играть на своих выступлениях.

— Гершвина вы уже выучили?

— Да, Гершвин у меня в руках и ждет своей очереди.

— Вы по-прежнему не хотите играть на концертах «Лунную сонату» Бетховена и почему?

— «Лунную сонату» Бетховена я собираюсь сыграть через один сезон, она уже запланирована в моих сольных программах. Вы правы, до этого я ни разу не включал это сочинение в свои концерты. Оно очень популярно и заиграно «до дыр», но у каждого музыканта рано или поздно наступает момент, когда он хочет исполнить произведение, которое до него исполняли уже тысячи раз. Так что будем считать, что я «созрел» для «Лунной сонаты» (смеется).

Также в программе кроме «Лунной сонаты» будет и «Патетическая соната» Бетховена и, скорее всего, Этюды — картины Рахманинова.

— А какие-то «сюрпризы» в программах будут?

— Если вы заметили, мои сольные концерты часто включают как популярные, так и редко исполняемые произведения. Получается некая «сборная солянка», но где нет ничего лишнего и порядок очень логичен. Я люблю экспериментировать и на концертах устраиваю вызов самому себе как исполнителю — играю неизвестные широкой публике сочинения, не зная, как отреагирует на мой выбор зал.

Так, в прошлом году я представил Вторую сонату Мясковского, она редко звучит со сцены. Но в тот же концерт я включил музыку французских композиторов. В итоге получился, мне кажется, нестандартный микс. Насчет сюрпризов...Поживем — увидим, ведь удивлять публику — это здорово.

— Вы удивили и покорили публику концертом в 2018 году на Боденском фестивале. Немецкий журналист после того выступления назвал вас «самодержавным повелителем клавиш». Вы ощущаете себя в такой роли?

— Интересный эпитет. Конечно, на сцене нужно быть хозяином рояля, но не стоит забывать, что главная все же музыка, произведение, которое я играю. В первую очередь нужно думать о сочинении, за которое ты взялся, и также размышлять о его исполнительской трактовке.

— А разве не на исполнителей ходит сегодня публика?

— Не совсем. По крайней мере, я считаю, что это всегда сочетание разных факторов. Публике интересен не только исполнитель, но и авторы сочинений, которые включены в его программу. Более того, зритель может идти просто в зал — известные концертные площадки с хорошей репутацией привлекают тех же туристов.

Попадая в Санкт-Петербург, например, они смотрят афишу филармонии и Мариинского театра, в Москве — это Большой зал консерватории, Концертный зал имени Чайковского... Все эти названия гарантируют хорошее качество концерта, по крайней мере, для людей, которые не являются профессиональными музыкантами или же заядлыми меломанами.

Хотя это и не отменяет того факта, что есть, были и будут исполнители, на чьих концертах неизменные аншлаги, и это замечательно!

dmitry-masleev.com/ / Дмитрий Маслеев

Досье

Дмитрий Маслеев родился в 1988 году в Улан-Удэ, получил образование в Московской консерватории в классе профессора Михаила Петухова, а также в Международной музыкальной академии искусств озера Комо. В 2015 году пианист одержал триумфальную победу на Международном конкурсе имени Чайковского в Москве, поразив жюри исполнением Концерта для фортепиано №1 Чайковского. Именно с этим произведением связано начало карьеры Дмитрия.

Музыкант много гастролирует по России и миру. Ему рукоплескали не только в Европе и США, Китае и Японии, но и странах Латинской Америки. Среди ангажементов сезона 2020/2021 — дебют в Золотом зале венского Музикферайна.