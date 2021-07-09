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Посольство США в Москве сократит штат сотрудников в десять раз
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Политика
Посольство США в Москве сократит штат сотрудников в десять раз
wikimedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 9 июля. Количество сотрудников представительства США в Москве с 1 августа 2021 года сократится до 120, заявил посол Джон Салливан.

Сокращены будут сотрудники с российским паспортом. Связано резкое снижение числа работников посольства с признанием США недружественным России государством. После подписания президентом Владимиром Путиным соответствующего распоряжения такие представительства могут нанимать граждан третьих стран только по квотам. Также предусмотрена опция полного запрета на найм россиян на работу в посольства подобных государств.

«После 1 августа численность штата нашего посольства в Москве будет составлять одну десятую от того, что было пять лет назад, в 2016 году. В 2016 году в нашем диппредставительстве работало 1200 человек, после 1 августа останется 120 человек», — заявил посол Салливан.

После возвращения в Россию посол США в РФ Джон Салливан приступил к активным контактам с МИД РФ. Американский дипломат также обратился к российским властям с просьбой о помощи в вопросах выдачи виз.

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