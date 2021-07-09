Новый российский препарат от коронавируса «Мир-19» проходит вторую фазу исследований

Москва, 9 июля. Новый отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» находится на второй стадии клинических исследований.

Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России). Этиотропный препарат способен десятикратно снижать концентрацию коронавируса у животных. Такие результаты зафиксировали во время эксперимента, рассказали РИА Новости в ФМБА. При этом препарат не влияет на геном человека. Вторая фаза исследований должна окончиться к середине августа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала категорию людей, которые перестают распространять коронавирусную инфекцию. Такое свойство приобретает организм после вакцинации от заболевания.