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Новый российский препарат от коронавируса «Мир-19» проходит вторую фазу исследований

  /   Обновлено: 09 июля 2021 17:52
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Общество
Новый российский препарат от коронавируса «Мир-19» проходит вторую фазу исследований
pixabay.com

Москва, 9 июля. Новый отечественный препарат от коронавирусной инфекции «Мир-19» находится на второй стадии клинических исследований.

Об этом сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА России). Этиотропный препарат способен десятикратно снижать концентрацию коронавируса у животных. Такие результаты зафиксировали во время эксперимента, рассказали РИА Новости в ФМБА. При этом препарат не влияет на геном человека. Вторая фаза исследований должна окончиться к середине августа.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее назвала категорию людей, которые перестают распространять коронавирусную инфекцию. Такое свойство приобретает организм после вакцинации от заболевания.

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вакцина коронавирус Мир-19
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