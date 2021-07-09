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Голливудская улыбка: краснокнижному леопарду вылечили поврежденный зуб
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Голливудская улыбка: краснокнижному леопарду вылечили поврежденный зуб

Московские врачи провели стоматологические процедуры самке переднеазиатского леопарда. Операция состоялась в Сочинском национальном парке.

На снятых кадрах показано, как животное лежит под наркозом в медицинском кабинете. На плановом осмотре удалось вылечить больной зуб. У хищницы по имени Аибга оказался поврежден клык.

Для проведения стоматологической процедуры краснокнижному леопарду в Сочи были приглашены медики из столицы.  Главный ветврач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий и его коллега Наталья Корнилова являются лучшими специалистами страны.

Аибга родилась в 2018 году на территории «Центра восстановления леопарда на Кавказе». Ее братья и сестры на данный момент уже проживают в Кавказском заповеднике. Представители учреждения рассказали, что отец хищницы тоже имел проблемы с зубами. Однако в целом подобные повреждения у животных — большая редкость.

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