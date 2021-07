Рекордная жара может оставить Калифорнию без воды и электричества

Сакраменто, 9 июля. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обратился к гражданам с просьбой ограничить использование воды из-за засухи, грозящей штату.

В своем заявлении губернатор призвал калифорнийцев сократить потребление воды на 15% по причине стремительного опустошения основных водных резервуаров, питающих штат. По оценкам экспертов количество воды, содержащейся в водохранилищах на текущий момент составляет менее трети от максимального объема. В связи с этим, а также из-за рекордной жаркой погоды, установившейся на западе США, Калифорния рискует столкнуться с дефицитом воды.

TUNE IN: Governor @GavinNewsom will discuss California's response to deepening drought conditions. Watch live at 11:30AM YT: https://t.co/Y9H7RYaFWL FB: https://t.co/9iDmLNR6Cf Twitter: @CAgovernor pic.twitter.com/ee3WLeITCK

Официальные лица сообщают, что запасы воды в озере Оровилл упали до 30% от нормального значения, что вызывает опасения: если падение уровня воды продолжится, то власти будут вынуждены остановить работу расположенной здесь гидроэлектростанции. Примерно такая же ситуация сложилась с озером Мендосино.

Многие специалисты считают, что сложившаяся критическая ситуация сложилась в штате в том числе из-за ошибочных действий губернатора, который в конце 2020 года распорядился направить значительные объемы воды на нужды сельхозпроизводителей, в то время, как его предупреждали о необходимости подготовиться к возможной засухе. Нынешние же меры, предложенные Ньюсомом для предотвращения кризиса специалисты считают запоздалыми и неэффективными.

Климатические условия Калифорнии предполагают малое количество дождей в период с весны по осень. Основные дожди идут здесь зимой и обильные осадки, которые выпали в штате минувшей зимой, позволили надеяться на наполнение озер. Однако длительный период предыдущей засухи вызвал непредвиденный эффект: все дожди практически полностью впитались в высохшую землю, а потому объемы стока оказались сильно ниже ожидаемых.

По ее мнению, текущее состояние водоемов Калифорнии говорит о том, что призыв губернатора к экономии воды может быть продлен и на следующий год.

Хотя Ньюсом на днях объявил чрезвычайное положение в связи с засухой еще в восьми округах штата, увеличив их количество до 50 (из 58), крупнейшие города штата: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего пока не входят в зону чрезвычайного положения. Экономия воды, к которой губернатор Калифорнии призвал жителей штата, пока что является добровольной. В отличие от Невады, где власти, на фоне критического обмеления на плотине Гувера, уже ввели ряд запретов на использование воды для полива газонов и парков. Подобные запреты введены и в Орегоне, где также запрещен полив газонов и использование фонтанов, не оснащенных системой рециркуляции, а также мытье окон в офисных зданиях.

Кроме засухи рекордная жара несет также риски для энергосистемы штата. Оператор энергосистем штата призвал калифорнийцев ограничить использование мощных электроприборов (прежде всего — кондиционеров) из-за надвигающейся жары.

The California #ISO is issuing a statewide #FlexAlert, a call for voluntary electricity conservation, beginning Saturday and extending through Monday, from 3 p.m. to 9 p.m., due to excessive heat in #CAwx. https://t.co/Ad9ymjCtwX pic.twitter.com/8MIT2Esu3D