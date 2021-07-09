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Рекордная жара может оставить Калифорнию без воды и электричества
Весь мир
Рекордная жара может оставить Калифорнию без воды и электричества
Global Look Press  /  Stefan Auth / http://imagebroker.com

Сакраменто, 9 июля. Губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом обратился к гражданам с просьбой ограничить использование воды из-за засухи, грозящей штату.

В своем заявлении губернатор призвал калифорнийцев сократить потребление воды на 15% по причине стремительного опустошения основных водных резервуаров, питающих штат. По оценкам экспертов количество воды, содержащейся в водохранилищах на текущий момент составляет менее трети от максимального объема. В связи с этим, а также из-за рекордной жаркой погоды, установившейся на западе США, Калифорния рискует столкнуться с дефицитом воды.

Официальные лица сообщают, что запасы воды в озере Оровилл упали до 30% от нормального значения, что вызывает опасения: если падение уровня воды продолжится, то власти будут вынуждены остановить работу расположенной здесь гидроэлектростанции. Примерно такая же ситуация сложилась с озером Мендосино.

«То, что происходит на Западном побережье Соединенных Штатов, потрясает», — заявил Ньюсом в ходе визита на водохранилище Лопез Лейк, уровень воды в котором сократился до 34%.

Ньюсом подыграл засухе

Многие специалисты считают, что сложившаяся критическая ситуация сложилась в штате в том числе из-за ошибочных действий губернатора, который в конце 2020 года распорядился направить значительные объемы воды на нужды сельхозпроизводителей, в то время, как его предупреждали о необходимости подготовиться к возможной засухе. Нынешние же меры, предложенные Ньюсомом для предотвращения кризиса специалисты считают запоздалыми и неэффективными.

Рекордная жара может оставить Калифорнию без воды и электричества
Global Look Press  / Xinhua / Xinhua

«Они спустили слишком много воды из системы для промышленных сельскохозяйственных потребителей. Наши водные ресурсы были растрачены на производство миндаля и других нерациональных культур», — говорит Барбара Барриган-Паррилла, исполнительный директор экологической организации Restore the Delta.

Климатические условия Калифорнии предполагают малое количество дождей в период с весны по осень. Основные дожди идут здесь зимой и обильные осадки, которые выпали в штате минувшей зимой, позволили надеяться на наполнение озер. Однако длительный период предыдущей засухи вызвал непредвиденный эффект: все дожди практически полностью впитались в высохшую землю, а потому объемы стока оказались сильно ниже ожидаемых.

«Чего мы не понимали, так это того, что у нас была эта углубляющаяся и усиливающаяся засуха под землей. Усугубляющиеся последствия изменения климата, связанные с влажностью почвы и температурой окружающей среды, сделали эту засуху совершенно другим видом засухи», — говорит Карла Немет, директор Департамента водных ресурсов Калифорнии.

По ее мнению, текущее состояние водоемов Калифорнии говорит о том, что призыв губернатора к экономии воды может быть продлен и на следующий год.

Хотя Ньюсом на днях объявил чрезвычайное положение в связи с засухой еще в восьми округах штата, увеличив их количество до 50 (из 58), крупнейшие города штата: Лос-Анджелес, Сан-Франциско и Сан-Диего пока не входят в зону чрезвычайного положения. Экономия воды, к которой губернатор Калифорнии призвал жителей штата, пока что является добровольной. В отличие от Невады, где власти, на фоне критического обмеления на плотине Гувера, уже ввели ряд запретов на использование воды для полива газонов и парков. Подобные запреты введены и в Орегоне, где также запрещен полив газонов и использование фонтанов, не оснащенных системой рециркуляции, а также мытье окон в офисных зданиях.

Здесь сухо и темно

Кроме засухи рекордная жара несет также риски для энергосистемы штата. Оператор энергосистем штата призвал калифорнийцев ограничить использование мощных электроприборов (прежде всего — кондиционеров) из-за надвигающейся жары.

Иронично, что Калифорния является лидером среди штатов США по использованию «зеленой» энергетики и, казалось бы, ясная, жаркая погода должна повысить отдачу от солнечных панелей. На практике все обстоит несколько иначе.

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Федеральное агентство новостей  / 

Ошибочные решения губернатора-демократа Гевина Ньюсома поставили Калифорнию на грань гуманитарной катастрофы. Тем не менее, можно не сомневаться, что даже в случае начала в штате полномасштабного кризиса, связанного с засухой и отключением электроэнергии, демократы смогут извлечь из этого политическую выгоду, получив возможность продвинуть собственную экологическую повестку. В то же время принятие правильных, выверенных решений руководством Калифорнии могло не допустить развитие ситуации по текущему негативному сценарию.

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