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Шоу-бизнес
Появились фото 73-летней Ротару без ретуши
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Появились фото 73-летней Ротару без ретуши

  /   Обновлено: 09 июля 2021 13:50
Шоу-бизнес
Появились фото 73-летней Ротару без ретуши
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda

Москва, 9 июля. Внешность народной артистки СССР Софии Ротару удивила поклонников. В Сети впервые появились фотографии 73-летней популярной исполнительницы без ретуши в фотошопе.

Многие годы внешность Ротару считается эталоном старения — артистке каким-то образом удается сохранять молодость, несмотря на возраст. Однако новые фотографии опровергли магические теории.

Последнее время об артистке практически ничего не было слышно. Ротару не участвует в больших концертах, отдавая предпочтения закрытым корпоративам. Несколько дней назад она появилась на празднике одного предпринимателя, где исполнила несколько своих хитов. Видео с мероприятия появилось в соцсетях, что позволило поклонникам внимательнее рассмотреть лицо звезды. Многие были шокированы увиденным.

«Впервые увидела Софию без фотошопа. Оказывается, она тоже человек»;

«Оказывается, Ротару не такая идеальная... Теперь наконец-то видны признаки старения»;

«Впервые вижу Софию в таком неидеальном виде. Даже не знаю, что и сказать на это», — прокомментировали поклонники артистки в социальных сетях.

Идеальную внешность Ротару умудряется сохранять благодаря известным уколам красоты, к подобному методу омоложения прибегает и примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Врач-дерматовенеролог провела анализ и рассказала, как бы выглядели звезды без косметологических процедур.

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