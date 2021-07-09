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Элджей и Ивлеева подтвердили свое расставание в Instagram
Общество
Элджей и Ивлеева подтвердили свое расставание в Instagram
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 9 июля. Российский рэпер Алексей Узенюк (он же Элджей) отметил свой 27-й день рождения. Несмотря на то, что на днях его лишили водительских прав на полтора года из-за отказа от медицинского освидетельствования, он не унывает и пребывает в праздничном настроении, пишет 7days

Ночью, в честь своего дня рождения он опубликовал новый трек SODA, в тексте которого косвенно подтвердил расставание с Настей Ивлеевой. Это можно понять, прочитав строки новой композиции.  

«Бэйби, ты секси,
Ты на моих чипсах и Pepsi.
Но нам стало скучно,
Больше не интересно.
Ну и все, на этом закончили», — исполняет Элджей.

Напомним, что несмотря на расставание, де-юре Ивлеева и Узенюк по-прежнему являются супругами. Анастасия опубликовала в Instagram серию совместных кадров, поздравив Элджея с днем рождения. 

«С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал», – подписала она публикацию. 

Элджей и Ивлеева подтвердили свое расставание в Instagram
 / 

«Nostalgia», — ответил рэпер в комментарии. 

Если сравнить данный пост с прошлогодним, полным романтики, можно сделать выводы, что чувства пары действительно охладели.

Поклонники пары, прочитав пост Элджея до релиза его трека, подумали, что пара еще вместе. Но выпуск песни и последняя stories Анастасии расставили все на свои места. Процитировав строчки «Нам стало скучно, больше не интересно», звезда развеяла все сомнения по поводу расставания. 

Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Бракосочетание прошло тайно и в скромной обстановке, но позднее во время интервью Ивану Урганту Анастасия призналась, что замужем. 

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева подтвердила примирение с Идой Галич. 

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