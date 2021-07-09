Элджей и Ивлеева подтвердили свое расставание в Instagram

Москва, 9 июля. Российский рэпер Алексей Узенюк (он же Элджей) отметил свой 27-й день рождения. Несмотря на то, что на днях его лишили водительских прав на полтора года из-за отказа от медицинского освидетельствования, он не унывает и пребывает в праздничном настроении, пишет 7days.

Ночью, в честь своего дня рождения он опубликовал новый трек SODA, в тексте которого косвенно подтвердил расставание с Настей Ивлеевой. Это можно понять, прочитав строки новой композиции.

«Бэйби, ты секси,

Ты на моих чипсах и Pepsi.

Но нам стало скучно,

Больше не интересно.

Ну и все, на этом закончили», — исполняет Элджей.

Напомним, что несмотря на расставание, де-юре Ивлеева и Узенюк по-прежнему являются супругами. Анастасия опубликовала в Instagram серию совместных кадров, поздравив Элджея с днем рождения.

«С днюхой, @sayonaraboy. Совсем взрослый стал», – подписала она публикацию.

/

« Nostalgia», — ответил рэпер в комментарии.

Если сравнить данный пост с прошлогодним, полным романтики, можно сделать выводы, что чувства пары действительно охладели.

Поклонники пары, прочитав пост Элджея до релиза его трека, подумали, что пара еще вместе. Но выпуск песни и последняя stories Анастасии расставили все на свои места. Процитировав строчки «Нам стало скучно, больше не интересно», звезда развеяла все сомнения по поводу расставания.

Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году. Бракосочетание прошло тайно и в скромной обстановке, но позднее во время интервью Ивану Урганту Анастасия призналась, что замужем.

Ранее сообщалось, что Анастасия Ивлеева подтвердила примирение с Идой Галич.