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Врач Исакова рассказала, как избежать теплового удара в жару
Общество
Врач Исакова рассказала, как избежать теплового удара в жару
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Москва, 9 июля. Тепловой удар представляет собой тяжелое нарушение жизнедеятельности организма вследствие перегрева. Его можно избежать, если соблюдать рекомендации врачей.

Россиянам следует одевать светлую легкую одежду в жаркую погоду, чтобы избежать теплового удара. Таким советом в беседе с РИА Новости поделилась врач Суна Исакова. По ее словам, в подобные периоды также рекомендуется отложить все уличные работы на вечер.

В жару следует носить головной убор и солнцезащитные очки. Также рекомендовано сохранять прохладу в помещении. Однако врач предупреждает, что стоит избегать перепада температур.

«Оптимальная температура — 20-25 градусов или не более 32 градусов, если отсутствует кондиционер. Желательно оставлять открытыми окна в период минимальной температуры: ночью и ранним утром», — советует Исакова.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», в жаркую погоду родители могут столкнуться с проблемой отсутствия аппетита у ребенка. Обед рекомендуется сместить на время полдника.

Аномально жаркая погода наблюдается в Москве. По словам синоптиков Гидрометцентра, она продержится в российской столице вплоть до 13 июля. Столбики термометров в дневное время поднимутся до отметки в +33 градуса.

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