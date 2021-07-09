Дочерняя кампания «Роснефти» открыла масштабное месторождение газа в Якутии

Москва, 9 июля. Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в «Роснефть», открыла на территории Республика Саха (Якутия) крупное газоконденсатное месторождение.

Запас газа в месторождении оценивается более чем в 40 млрд кубометров, а газового конденсата — более 2 млн тонн. В сообщении «Роснефти» говорится, что запасы сырья поставлены на баланс Государственной комиссии по запасам. Месторождению дали название Кэдэргинское.

В ходе выполнения геологоразведочных мероприятий специалисты создали региональную геологическую модель месторождения. Также был оценен ресурсный потенциал и проведены полевые сейсморазведочные работы. Кроме того, выполнена высокотехнологичная обработка и интерпретация данных сейсморазведки, пояснили в компании.

Предприятие «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» работает на десяти лицензионных участках на территории Якутии. Компания открыла четыре месторождения за три года.

Разработка золоторудного месторождения Кундуми вскоре начнется на Дальнем Востоке. Положительное заключение по проекту выдала Главгосэкспертиза. По оценкам, запасы ресурса превышают 14,4 тонны.