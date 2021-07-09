Настя Ивлеева нежно обратилась к Элджею в день его рождения

Москва, 9 июля. Блогер и телеведущая Настя Ивлеева трогательно поздравила своего мужа Алексея Узенюка, известного как Элджей, с днем рождения.

Знаменитость по случаю 27-летия любимого супруга разместила на своей странице в Instagram серию фотографий с музыкантом. На кадрах ведущая весело и беззаботно проводит время в компании мужа.

«С днюхой. Совсем взрослый стал», — подписала снимки Настя Ивлеева.

Эти кадры заставили поклонников звездной пары думать, что в семью вернулась гармония. Последние месяцы в Сети бурлили слухи о расставании Ивлеевой и Элджея, хотя еще на премии Муз-ТВ блогер публично флиртовала с мужем и сидела у него на коленях. Впрочем, тогда нежное поведение 30-летней знаменитости не убедило фанатов, что в ее семье воцарилась идиллия.

Подлили масла в огонь новое музыкальное видео рэпера и решение Ивлеевой отказаться от обручального кольца. Впрочем, до конца неизвестно, что творится в личной жизни звезд. Если верить слухам, то причиной расставания называют телеведущую Юлию Коваль. Говорят, что Ивлеева резко прекратила общаться со своей подругой из-за ревности. Через некоторое время в Сети появились кадры, где ведущая «Орла и решки» мило беседует с блогером.